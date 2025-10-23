Le PSG boycotté par l’UEFA, c’est inexplicable

Après la leçon donnée au Bayer Leverkusen (7-2) mardi, le Paris Saint-Germain avait de grandes chances de placer au moins un représentant parmi les nommés du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Mais à la surprise générale, les experts de l'UEFA n’ont cité aucun Parisien.

Malgré la perte du fauteuil de leader en Ligue 1, le Paris Saint-Germain continue de dominer le football européen. L’équipe type du moment, beaucoup plus compétitive que les compos régulièrement alignées par Luis Enrique en championnat, a infligé une énorme correction au Bayer Leverkusen. Les Allemands n’ont pu que constater les dégâts face à la force collective des Parisiens et de certaines individualités.

Champions League 21 octobre 2025 à 21:00 Bayer 04 Leverkusen García Serrano 38 ' García Serrano 54 ' 2 7 Match terminé Paris Saint Germain Pacho Tenorio 7 ' Doue 41 ' Kvaratskhelia 44 ' Doue 45 ' Mendes 50 ' Dembélé 66 ' Machado Ferreira 90 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ V. Machado Ferreira Paris Saint Germain Remplacement 76 ’ ENTRE Q. Ndjantou Mbitcha Paris Saint Germain SORT W. Zaire Emery Paris Saint Germain Remplacement 72 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT B. Barcola Paris Saint Germain But 66 ’ O. Dembélé Paris Saint Germain Voir Les Détails Complets Du Match

Hormis le défenseur central Illya Zabarnyi en grande difficulté, tous ses coéquipiers ont répondu aux attentes, voire plus encore. Le latéral gauche Nuno Mendes a notamment impressionné sur son couloir. Tout comme Désiré Doué avec son doublé en quelques minutes juste avant la mi-temps. Et que dire du récital offert par le milieu de terrain Vitinha ? Ces trois éléments pouvaient prétendre à une place parmi les quatre nommés pour le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Mais les experts de l’UEFA en ont décidé autrement. A la surprise générale, aucun Parisien ne figure parmi les potentiels vainqueurs.

Les spécialistes de l’instance européenne ont privilégié le milieu du FC Barcelone Fermin Lopez, triple buteur contre l’Olympiakos (6-1), l’attaquant du PSV Eindhoven Dennis Man et son doublé face à Naples (6-2), l’Allemand Felix Nmecha qui a contribué au succès du Borussia Dortmund à Copenhague (4-2) avec deux buts, et l’avant-centre de Bilbao Gorka Guruzeta lui aussi double buteur face à Qarabag (3-1). Ecartés, les joueurs du Paris Saint-Germain pourront retenter leur chance lors de la 4e journée, lorsqu’ils défieront le Bayern Munich dans une affiche qui attirera l’attention du jury.