Le PSG boycotté par l’UEFA, c’est inexplicable

Après la leçon donnée au Bayer Leverkusen (7-2) mardi, le Paris Saint-Germain avait de grandes chances de placer au moins un représentant parmi les nommés du joueur de la semaine en Ligue des Champions. Mais à la surprise générale, les experts de l'UEFA n’ont cité aucun Parisien.
Malgré la perte du fauteuil de leader en Ligue 1, le Paris Saint-Germain continue de dominer le football européen. L’équipe type du moment, beaucoup plus compétitive que les compos régulièrement alignées par Luis Enrique en championnat, a infligé une énorme correction au Bayer Leverkusen. Les Allemands n’ont pu que constater les dégâts face à la force collective des Parisiens et de certaines individualités.

Hormis le défenseur central Illya Zabarnyi en grande difficulté, tous ses coéquipiers ont répondu aux attentes, voire plus encore. Le latéral gauche Nuno Mendes a notamment impressionné sur son couloir. Tout comme Désiré Doué avec son doublé en quelques minutes juste avant la mi-temps. Et que dire du récital offert par le milieu de terrain Vitinha ? Ces trois éléments pouvaient prétendre à une place parmi les quatre nommés pour le joueur de la semaine en Ligue des Champions. Mais les experts de l’UEFA en ont décidé autrement. A la surprise générale, aucun Parisien ne figure parmi les potentiels vainqueurs.
Les spécialistes de l’instance européenne ont privilégié le milieu du FC Barcelone Fermin Lopez, triple buteur contre l’Olympiakos (6-1), l’attaquant du PSV Eindhoven Dennis Man et son doublé face à Naples (6-2), l’Allemand Felix Nmecha qui a contribué au succès du Borussia Dortmund à Copenhague (4-2) avec deux buts, et l’avant-centre de Bilbao Gorka Guruzeta lui aussi double buteur face à Qarabag (3-1). Ecartés, les joueurs du Paris Saint-Germain pourront retenter leur chance lors de la 4e journée, lorsqu’ils défieront le Bayern Munich dans une affiche qui attirera l’attention du jury.
0
Loading