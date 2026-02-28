OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.
Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆
c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison
a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols
son club ideal c'est lyon ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
