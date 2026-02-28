OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM et l’OL s’affrontent dans un choc de Ligue 1 très attendu et crucial. Corentin Tolisso a hâte d’en découdre avec les Phocéens.

L’ OL aura fort à faire ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Les Gones ont une belle occasion de creuser un peu plus l’écart avec l’OM. Mais les Phocéens sont prêts et déterminés à rattraper leur retard, surtout après leur stage à Marbella.

S’il y a bien un joueur qui sera important pour les troupes de Paulo Fonseca, c’est Corentin Tolisso. Le milieu de terrain, champion du monde 2018, a hâte d’y être et de se mesurer une nouvelle fois à un adversaire de la stature de l’Olympique de Marseille. D’autant que Tolisso réalise, pour le moment, une saison particulièrement impressionnante.

Tolisso a hâte d'y être

Dans des propos rapportés par Le Progrès, le Lyonnais a en effet indiqué : « Dans une carrière, il est important de jouer ce genre de match. Quand j’étais petit, je rêvais d’être footballeur professionnel, et surtout de jouer un match à enjeu comme celui-là, avec une bonne atmosphère. Je joue au foot pour connaître ce type de match. C’est la catégorie de match où l’on prend le plus de plaisir quand on gagne. Car on est fier, on ressent quelque chose de très fort à l’intérieur. Après ce match, rien ne sera joué encore, ça peut aller très vite. Alors on doit garder cette humilité. »

Sur sa lancée, Tolisso est revenu sur sa dynamique actuelle, très positive et qui pourrait le récompenser d'un retour prochain en équipe de France : « Je suis épanoui. Je suis très heureux de ce rôle de capitaine, c’est plaisant. Ce sera beaucoup de plaisir d’entrer en tête de file au Vélodrome ».

Ce dimanche soir au Vélodrome, ce sera un peu « malheur au vaincu » pour deux équipes qui nourrissent encore de belles ambitions en cette fin de saison. Une défaite pourrait entamer la confiance nécessaire pour conclure l’exercice en boulet de canon.