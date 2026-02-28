ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

OL28 févr. , 11:00
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’OM et l’OL s’affrontent dans un choc de Ligue 1 très attendu et crucial. Corentin Tolisso a hâte d’en découdre avec les Phocéens.
L’OL aura fort à faire ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Vélodrome. Les Gones ont une belle occasion de creuser un peu plus l’écart avec l’OM. Mais les Phocéens sont prêts et déterminés à rattraper leur retard, surtout après leur stage à Marbella.
S’il y a bien un joueur qui sera important pour les troupes de Paulo Fonseca, c’est Corentin Tolisso. Le milieu de terrain, champion du monde 2018, a hâte d’y être et de se mesurer une nouvelle fois à un adversaire de la stature de l’Olympique de Marseille. D’autant que Tolisso réalise, pour le moment, une saison particulièrement impressionnante.

Tolisso a hâte d'y être 

Dans des propos rapportés par Le Progrès, le Lyonnais a en effet indiqué : « Dans une carrière, il est important de jouer ce genre de match. Quand j’étais petit, je rêvais d’être footballeur professionnel, et surtout de jouer un match à enjeu comme celui-là, avec une bonne atmosphère. Je joue au foot pour connaître ce type de match. C’est la catégorie de match où l’on prend le plus de plaisir quand on gagne. Car on est fier, on ressent quelque chose de très fort à l’intérieur. Après ce match, rien ne sera joué encore, ça peut aller très vite. Alors on doit garder cette humilité. »
Sur sa lancée, Tolisso est revenu sur sa dynamique actuelle, très positive et qui pourrait le récompenser d'un retour prochain en équipe de France : « Je suis épanoui. Je suis très heureux de ce rôle de capitaine, c’est plaisant. Ce sera beaucoup de plaisir d’entrer en tête de file au Vélodrome ».

Ce dimanche soir au Vélodrome, ce sera un peu « malheur au vaincu » pour deux équipes qui nourrissent encore de belles ambitions en cette fin de saison. Une défaite pourrait entamer la confiance nécessaire pour conclure l’exercice en boulet de canon.
Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols

OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

son club ideal c'est lyon ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

