Le Real en larmes avant de jouer Manchester City

Les mauvaises nouvelles s'accumulent dangereusement pour le Real Madrid avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions. Un forfait de taille a été enregistré.

La course à la victoire en Ligue des Champions va s’accélérer dans les prochaines semaines. Les 1/8e de finale vont débuter dans seulement 10 jours, et le Real Madrid ne fait pas le malin avant d’affronter Manchester City. Le fait de retrouver une nouvelle fois les Sky Blues agace du côté de la Maison Blanche , comme cela a été confié après le tirage au sort. Mais c’est surtout l’état de forme de la formation d’Alvaro Arbeloa qui inquiète. Si les résultats positifs s’enchainent en Liga, en dehors de la faillite à Osasuna, et en Ligue des Champions face à Benfica, les stars tirent la langue.

Le Real privé de ses stars contre City ?

Vinicius Jr répond toujours présent en Ligue des Champions, mais Kylian Mbappé est absent en raison de douleurs persistantes à son genou. La date du retour du Français n’est pas connue, et sa présence contre City dans 10 jours au Bernabeu n’est pas certaine. Le Real Madrid voit ce match arriver d’un mauvais oeil, car Jude Bellingham sera forfait pour cette rencontre, annonce la Cadena SER.

Le média espagnol assure que le milieu de terrain anglais ne sera pas remis à temps, lui qui n’a pas encore repris l’entraînement avec ballon. S’il est proche de retrouver la forme après sa blessure à la cuisse gauche contre le Rayo Vallecano au début du mois de février, ce serait prendre un gros risque que de l’aligner après si peu de temps de reprise, surtout après un mois d’absence. Ce n’est donc pas dans sa meilleure forme que le Real Madrid va se présenter contre le champion d’Angleterre en titre, pour une énième retrouvaille musclée en Ligue des Champions.