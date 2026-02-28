ICONSPORT_282908_0248

Le Real en larmes avant de jouer Manchester City

Ligue des Champions28 févr. , 10:20
parGuillaume Conte
Les mauvaises nouvelles s'accumulent dangereusement pour le Real Madrid avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions. Un forfait de taille a été enregistré.
La course à la victoire en Ligue des Champions va s’accélérer dans les prochaines semaines. Les 1/8e de finale vont débuter dans seulement 10 jours, et le Real Madrid ne fait pas le malin avant d’affronter Manchester City. Le fait de retrouver une nouvelle fois les Sky Blues agace du côté de la Maison Blanche, comme cela a été confié après le tirage au sort. Mais c’est surtout l’état de forme de la formation d’Alvaro Arbeloa qui inquiète. Si les résultats positifs s’enchainent en Liga, en dehors de la faillite à Osasuna, et en Ligue des Champions face à Benfica, les stars tirent la langue.

Le Real privé de ses stars contre City ?

Vinicius Jr répond toujours présent en Ligue des Champions, mais Kylian Mbappé est absent en raison de douleurs persistantes à son genou. La date du retour du Français n’est pas connue, et sa présence contre City dans 10 jours au Bernabeu n’est pas certaine. Le Real Madrid voit ce match arriver d’un mauvais oeil, car Jude Bellingham sera forfait pour cette rencontre, annonce la Cadena SER.
Le média espagnol assure que le milieu de terrain anglais ne sera pas remis à temps, lui qui n’a pas encore repris l’entraînement avec ballon. S’il est proche de retrouver la forme après sa blessure à la cuisse gauche contre le Rayo Vallecano au début du mois de février, ce serait prendre un gros risque que de l’aligner après si peu de temps de reprise, surtout après un mois d’absence. Ce n’est donc pas dans sa meilleure forme que le Real Madrid va se présenter contre le champion d’Angleterre en titre, pour une énième retrouvaille musclée en Ligue des Champions.
Derniers commentaires

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

Marseille - Nantes y a pas si longtemps sinon atalanta et liverpool en LDC.

PSG-OM : Une humiliation suprême en 2030 ou 2031 ?

Tu sais à Marseille le toit intégral fin mai c’est pas franchement un pb.... Après 2030/2031 c’est tres tres loin.... en foot les choses peuvent changer tres vite... peut être même que l’OM sera en L2... et le PSG n'existera plus.😆😆

OL : Tolisso va prendre son pied au Vélodrome

c clairement ca en plus il me semble que marseille n'a perdu qu'un match de l1 a domicile .. et on a un effectif completement decimé entre blessures et fatigue .. le fait d'avoir un effectif limité qu'il y ait eu peu de coaching meme en cour de match a un impact direct aujourd'hui .. et au plus mauvais moment de la saison

L’OL n’a que des stars, le Celta en fait des tonnes

a l heure actuel sur le papier aucun joueur ne depassé 30M ^^ ils sont marrant les espagnols

OL : Sulc pour 45 ME, l’Atlético dit oui

son club ideal c'est lyon ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

