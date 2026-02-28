Les joueurs du PSG en boite de nuit, la dernière arme de L’Equipe

Le PSG dispose d’un effectif composé de joueurs de très haut niveau. Il n’est donc pas toujours facile pour les médias d’entretenir un lien fort avec les joueurs de la capitale.

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI au PSG , le club parisien est entré dans une nouvelle dimension. De nombreuses stars ont rejoint le Paris Saint-Germain. Des joueurs souvent inaccessibles pour les médias, qui peinent parfois à tisser de véritables liens avec l’effectif francilien.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, les champions d’Europe comptent moins de stars dans leurs rangs. Pourtant, la situation a peu évolué. C’est du moins ce qu’a indiqué Vincent Duluc ces dernières heures.

Une solution insolite existe au PSG

Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste a notamment indiqué que, pour nouer un lien avec un joueur du PSG aujourd’hui, il fallait le faire… en boîte de nuit :

« Une fois que le champion a confiance en vous, après, c’est réglé. Vous avez un accès direct, vous pouvez l’appeler. Au départ, il faut pouvoir lui parler. J’ai eu une relation assez sympa avec Hugo Lloris pendant dix ou quinze ans.

On a pu parler pendant des heures, sans être dérangés ni avoir de témoins, avec une interview classique et du off. C’est quelque chose qui est devenu plus difficile.

Aujourd’hui, si vous suivez la rubrique PSG, à quel moment pouvez-vous croiser un joueur pour établir une relation personnelle ? Le seul moment pour entamer une relation personnelle avec un joueur du PSG ? En boîte de nuit. Les jeunes chez nous, c’est ce qu’ils font. »

Lire aussi Exténué, le PSG demande un premier report

Si, pendant quelques années, les frasques de certaines stars du PSG en boîte de nuit ont beaucoup fait parler — notamment celles de Neymar, de Keylor Navas et d’autres — les choses semblent avoir quelque peu changé ces derniers temps sous Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol exige une rigueur absolue de ses joueurs, sur le terrain comme en dehors. Et cela semble plutôt bien fonctionner depuis quelques mois.