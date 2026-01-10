Le PSG s'active sur un Brésilien à 100 ME

Le PSG a déjà des idées en tête pour renforcer son effectif dans les prochains mois. Le club de la capitale a notamment flashé sur un milieu défensif brésilien de 17 ans.

Le Paris Saint-Germain a parfaitement entamé son année 2026. Si tout n’est pas encore parfait, le club de la capitale s’est imposé face au Paris FC en Ligue 1, puis contre l’OM lors du Trophée des champions. Si l’effectif francilien paraît quelque peu limité en nombre, Luis Enrique ne souhaite rien bouleverser cet hiver lors du marché des transferts. En revanche, le PSG anticipe déjà la prochaine intersaison. Les pensionnaires du Parc des Princes regardent du côté du Brésil, et plus précisément de Palmeiras, pour y trouver leur bonheur.

Le PSG adore Luis Pacheco

Selon les informations d’ESPN Brésil, relayées par le journaliste Bruno Andrade, le milieu défensif de 17 ans Luis Pacheco plaît beaucoup à Luis Campos et à la cellule de recrutement parisienne. Le PSG souhaite avancer avec prudence sur le marché des transferts, un timing qui tombe à point nommé puisque Pacheco ne pourra de toute façon pas signer en Europe avant sa majorité, qu’il atteindra en février prochain.

Reste désormais à savoir comment les champions d’Europe parviendront à trouver un accord avec Palmeiras dans ce dossier. Sous contrat avec le club brésilien jusqu’en juin 2028, Luis Pacheco dispose actuellement d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Un montant conséquent, d’autant plus que le PSG ne souhaite plus se lancer dans des folies inconsidérées sur le marché des transferts.

À Luis Campos de trouver la meilleure solution pour tenter de signer l’un des plus grands cracks de son pays. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Luis Pacheco devra poursuivre son développement sous les couleurs de Palmeiras. Le club de São Paulo lui a récemment accordé sa confiance en l’intégrant durablement au groupe professionnel. Tout porte à croire qu’il bénéficiera d’un temps de jeu conséquent pour démontrer l’étendue de son talent. En tout cas, le jeune milieu sait qu’un club comme le PSG reste à l’affût s’il venait à envisager prochainement un avenir en Europe.