edf upamecano dit pourquoi la france ne joue pas bien iconsport 238699 0487 380973

Dembélé veut ramener un pote au PSG

PSG19 oct. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG est toujours à la recherche d'affaires sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne dirait pas non à la possibilité de recruter de nouveau en défense centrale. 
Le Paris Saint-Germain sort d'une saison historique et a décidé de miser sur la continuité l'été dernier. Le club de la capitale sait en revanche que dans le futur, du mouvement est attendu. Surtout en défense centrale. Marquinhos pourrait vivre sa dernière saison chez les champions d'Europe quand Lucas Beraldo pourrait lui être vendu, faute d'un rendement suffisant. Le PSG cherche donc à se renforcer de nouveau en défense centrale. Pas mal de pistes ont été ouvertes, comme celle menant à Ibrahima Konaté, qui n'arrive pas à s'entendre pour prolonger son bail à Liverpool. Mais c'est finalement un autre international français en fin de contrat en juin prochain que le PSG pourrait recruter grâce à... Ousmane Dembélé. 

Upamecano au PSG, Dembélé bientôt en mission ? 

Selon les informations de Live Foot, le Ballon d'Or 2025 pourrait en effet jouer de sa grande amitié avec Dayot Upamecano pour le convaincre de rejoindre les rangs de Luis Enrique. Ousmane Dembélé et le joueur du Bayern Munich se connaissent de longue date, depuis leur enfance à Evreux. A Paris, les deux amis pourraient vivre de nouvelles émotions ensemble. D'ailleurs, au moment de voir Dembélé soulever récemment le Ballon d'Or, Upamecano n'avait pu cacher son émotion et son admiration pour le joueur offensif du Paris Saint-Germain.

Lire aussi

PSG : Transfert à 40ME, il y a urgencePSG : Transfert à 40ME, il y a urgence
En l'état actuel des choses, l'ancien de Leipzig ne trouve pas les conditions salariales qui lui sont proposées par le Bayern satisfaisantes pour prolonger son contrat en Bavière. Paris pourrait lui donner ce qu'il veut. Ce serait en tout cas un sacré coup réalisé à moindre coût par les dirigeants franciliens. Reste à savoir si Luis Enrique valide de son côté le profil de Dayot Upamecano. Ce n'est pas gagné sur le papier au vu des exigences de l'entraineur espagnol du PSG. 
0
Articles Recommandés
le psg favori pour faire signer sandro tonali iconsport 256539 0076 391660
PSG

Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle

la beaujoire sans biere nantes est en crise beaujoire 1 397340
Ligue 1

Nantes - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272051_0008
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, c'est quoi son problème avec Jude Bellingham ?

ICONSPORT_274278_0034
Premier League

PL : Man United climatise Liverpool à Anfield

Fil Info

20:00
Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle
19:51
Nantes - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:30
Kylian Mbappé, c'est quoi son problème avec Jude Bellingham ?
19:29
PL : Man United climatise Liverpool à Anfield
19:10
L1 : Rennes déçoit encore, match fou entre Lorient et Brest
19:00
OM : Frank McCourt s'attaque à Donald Trump
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
18:00
0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League

Derniers commentaires

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Oui, ça pour piétiner tu piétines, rires, tu peux le dire.

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ouvre le bec, je chieeee le sous homme RIRES

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ta peur et ta honte sont à MOURIR DE RIRE C est tellement facile de te piétiner le bec RIRES

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Non mais c'est lunaire là ! C'est toi qui vient me répondre parce que t'es pas content et c'est moi le problème ? Ça n'aura pas de fin. Tu me semblais pourtant assez cohérent mais le problème est plus profond et c'est un dialogue de sourd. Allez si ça peut te faire plaisir, c'est toi qui a raison. Bonne soirée

Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG

Dit il, avec son meilleur club a 1 franc symbolique ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
Monaco
14842217134
7
Toulouse
13841315123
8
LOSC Lille
11732214104
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading