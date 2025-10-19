Dembélé veut ramener un pote au PSG

Le PSG est toujours à la recherche d'affaires sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne dirait pas non à la possibilité de recruter de nouveau en défense centrale.

Le Paris Saint-Germain sort d'une saison historique et a décidé de miser sur la continuité l'été dernier. Le club de la capitale sait en revanche que dans le futur, du mouvement est attendu. Surtout en défense centrale. Marquinhos pourrait vivre sa dernière saison chez les champions d'Europe quand Lucas Beraldo pourrait lui être vendu, faute d'un rendement suffisant. Le PSG cherche donc à se renforcer de nouveau en défense centrale. Pas mal de pistes ont été ouvertes, comme celle menant à Ibrahima Konaté, qui n'arrive pas à s'entendre pour prolonger son bail à Liverpool. Mais c'est finalement un autre international français en fin de contrat en juin prochain que le PSG pourrait recruter grâce à... Ousmane Dembélé.

Upamecano au PSG, Dembélé bientôt en mission ?

Selon les informations de Live Foot, le Ballon d'Or 2025 pourrait en effet jouer de sa grande amitié avec Dayot Upamecano pour le convaincre de rejoindre les rangs de Luis Enrique. Ousmane Dembélé et le joueur du Bayern Munich se connaissent de longue date, depuis leur enfance à Evreux. A Paris, les deux amis pourraient vivre de nouvelles émotions ensemble. D'ailleurs, au moment de voir Dembélé soulever récemment le Ballon d'Or, Upamecano n'avait pu cacher son émotion et son admiration pour le joueur offensif du Paris Saint-Germain.

En l'état actuel des choses, l'ancien de Leipzig ne trouve pas les conditions salariales qui lui sont proposées par le Bayern satisfaisantes pour prolonger son contrat en Bavière. Paris pourrait lui donner ce qu'il veut. Ce serait en tout cas un sacré coup réalisé à moindre coût par les dirigeants franciliens. Reste à savoir si Luis Enrique valide de son côté le profil de Dayot Upamecano. Ce n'est pas gagné sur le papier au vu des exigences de l'entraineur espagnol du PSG.