« C'est un mini Zidane », l'Algérie s'enflamme

CAN 202524 déc. , 14:00
parNathan Hanini
0
Ce mercredi à 16h, l’Algérie lance sa Coupe d’Afrique des Nations face au Soudan. Placés dans la poule E, les Fennecs sont attendus, tout comme leur gardien, Luca Zidane.
Luca Zidane débutera-t-il dans les cages de l’Algérie ce mercredi à 16 h 00 ? Mardi en conférence de presse, Vladimir Petkovic n’a pas donné d’indice sur une potentielle titularisation du fils de Zidane. « Je ne sais pas encore, parce que nous avons encore un jour et un entraînement à effectuer. Ce ne serait pas correct de communiquer la décision avant de la dire aux joueurs », explique-t-il en bottant en touche. Le suspense est donc bien gardé par les Fennecs. Mais en Algérie, les suiveurs ont hâte de découvrir le gardien de but dans une compétition continentale.

Zidane s’intègre parfaitement

Certaines de ses qualités sont déjà louées par les journalistes suivant les Fennecs. « Eux ils constatent que c’est un bon gardien au pied. C’est l’essentiel de sa qualité. C’est ce que les supporters rapportent également. Un élément à peut-être prendre en compte, c’est que porter ce nom, cela amène de la pression, » décrit Nicolas Pelletier dans l’After Foot sur RMC. Le journaliste était présent lors de la conférence de presse de Vladimir Petkovic.
« Alors, j’ai demandé à Petkovic s'il serait titulaire face au Soudan. Il m’a renvoyé dans mes 22. Mahrez l’a dit également en conférence de presse que c’était un nom difficile à porter, même s’il a vu en interne qu’il était parfaitement intégré au groupe […] Les journalistes algériens expliquaient que dans le groupe, il est décrit comme un mini Zidane, il est très discret au sein du groupe. Certains joueurs décrivent que quand il parle, on dirait son père, » note-t-il. Riyad Mahrez a également loué l’intégration réussie de son nouveau partenaire. L’Algérie doit désormais réussir son entrée. 

0
Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

