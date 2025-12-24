« C'est un mini Zidane », l'Algérie s'enflamme

Ce mercredi à 16h, l’Algérie lance sa Coupe d’Afrique des Nations face au Soudan. Placés dans la poule E, les Fennecs sont attendus, tout comme leur gardien, Luca Zidane.

Je ne sais pas encore, parce que nous avons encore un jour et un entraînement à effectuer. Ce ne serait pas correct de communiquer la décision avant de la dire aux joueurs », explique-t-il en bottant en touche. Le suspense est donc bien gardé par les Fennecs. Mais en Algérie, les suiveurs ont hâte de découvrir le gardien de but dans une compétition continentale. Luca Zidane débutera-t-il dans les cages de l'Algérie ce mercredi à 16 h 00 ? Mardi en conférence de presse, Vladimir Petkovic n'a pas donné d'indice sur une potentielle titularisation du fils de Zidane. «

Zidane s’intègre parfaitement

Certaines de ses qualités sont déjà louées par les journalistes suivant les Fennecs. « Eux ils constatent que c’est un bon gardien au pied. C’est l’essentiel de sa qualité. C’est ce que les supporters rapportent également. Un élément à peut-être prendre en compte, c’est que porter ce nom, cela amène de la pression, » décrit Nicolas Pelletier dans l’After Foot sur RMC. Le journaliste était présent lors de la conférence de presse de Vladimir Petkovic.

« Alors, j’ai demandé à Petkovic s'il serait titulaire face au Soudan. Il m’a renvoyé dans mes 22. Mahrez l’a dit également en conférence de presse que c’était un nom difficile à porter, même s’il a vu en interne qu’il était parfaitement intégré au groupe […] Les journalistes algériens expliquaient que dans le groupe, il est décrit comme un mini Zidane, il est très discret au sein du groupe. Certains joueurs décrivent que quand il parle, on dirait son père, » note-t-il. Riyad Mahrez a également loué l’intégration réussie de son nouveau partenaire. L’Algérie doit désormais réussir son entrée.