ICONSPORT_279916_0048

OL : Lucas Paqueta accepte d'aider Lyon

OL24 déc. , 15:00
parNathan Hanini
0
C’est désormais officiel, Endrick est un joueur de l’Olympique Lyonnais. Lucas Paqueta est venu aider l’OL dans ce transfert.
L’Olympique Lyonnais attendait du renfort sur le front offensif, c'est à présent chose faite. Le club rhodanien a obtenu le prêt de Endrick. Le joueur du Real Madrid à la recherche de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 débarque en Ligue 1. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison, » explique l’OL dans un communiqué. Le club rhodanien a obtenu de l’aide dans cette arrivée, notamment d’un ancien de la maison.

Endrick aidé par Paqueta

Sur RMC, Daniel Riolo dévoile les coulisses de l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans à l'OL. Lucas Paqueta, passé par l’OL entre 2020 et 2022 a aidé la venue de Endrick. « Rôle inattendu et important de Lucas Paqueta, pour faire venir Endrick. Il y a eu pas mal de Brésiliens qui sont passés par l’OL et ça aussi ça compte dans les réseaux. Parce que ça permet de toucher l’agent du joueur et en tant que Brésilien, ils se connaissent. Ou en tout cas, Paqueta connaissait l’entourage d’Endrick », note-t-il dans un premier temps avant d’expliquer que le joueur de West Ham garde un bon souvenir de son passage lyonnais.
« Mais Lucas Paqueta, très heureux, très marqué par son passage à l’OL. C’est très valorisant, je trouve, qu’un mec garde un bon souvenir quand il passe chez toi. Il en parle et en plus, il te file un petit coup de main. C’est généreux et bienveillant. Donc Lucas Paqueta est intervenu auprès de l’entourage d’Endrick pour le convaincre que c’était le bon choix », conclut-il. L’OL possède désormais une option supplémentaire devant, pour la deuxième partie de saison. 

Lire aussi

L'OL officialise Endrick, il s'enflammeL'OL officialise Endrick, il s'enflamme
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280052_0003
CAN 2025

Programme TV complet et résultats de la CAN 2025

ICONSPORT_280740_0014
CAN 2025

CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan

ICONSPORT_275044_0303
Kylian Mbappé

Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît

ICONSPORT_271025_0320
PSG

PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé

Fil Info

24 déc. , 17:56
Programme TV complet et résultats de la CAN 2025
24 déc. , 17:55
CAN 2025 : L'Algérie écrase le Soudan
24 déc. , 17:30
Mbappé favori pour le Ballon d'Or 2026, le PSG disparaît
24 déc. , 17:00
PSG : Pacho, c'est lui le mal aimé
24 déc. , 16:07
CAN 2025 : L'Algérie ouvre le score après 85 secondes (vidéo)
24 déc. , 16:00
OL : Le cas Karabec déjà réglé
24 déc. , 15:40
Algérie - Soudan : Les compos (16h sur Beinsports 1)
24 déc. , 15:35
CAN 2025 : Le Burkina Faso renverse tout dans le temps additionnel
24 déc. , 15:30
OM : Gros danger dans le dossier Bakola

Derniers commentaires

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Pourquoi tant de haine mon petit terrorix... Coeur sur toi

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Par sont agent pardi , toi tu a toujours pas compris que se sont l entourage du joueur qui parle pour lui

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Sans le Qatar le PSG n existait pas en LDC, je sais se que je dit

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

Déjà 5 ème c'est beau, après la crise que Lyon a traversé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading