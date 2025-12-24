OL : Lucas Paqueta accepte d'aider Lyon

C’est désormais officiel, Endrick est un joueur de l’Olympique Lyonnais. Lucas Paqueta est venu aider l’OL dans ce transfert.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison, » explique l’OL dans un communiqué. Le club rhodanien a obtenu de l’aide dans cette arrivée, notamment d’un ancien de la maison. L’Olympique Lyonnais attendait du renfort sur le front offensif, c'est à présent chose faite. Le club rhodanien a obtenu le prêt de Endrick . Le joueur du Real Madrid à la recherche de temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026 débarque en Ligue 1 explique l’OL dans un communiqué. Le club rhodanien a obtenu de l’aide dans cette arrivée, notamment d’un ancien de la maison.

Endrick aidé par Paqueta

Sur RMC, Daniel Riolo dévoile les coulisses de l’arrivée du jeune attaquant de 19 ans à l'OL. Lucas Paqueta, passé par l’OL entre 2020 et 2022 a aidé la venue de Endrick. « Rôle inattendu et important de Lucas Paqueta, pour faire venir Endrick. Il y a eu pas mal de Brésiliens qui sont passés par l’OL et ça aussi ça compte dans les réseaux. Parce que ça permet de toucher l’agent du joueur et en tant que Brésilien, ils se connaissent. Ou en tout cas, Paqueta connaissait l’entourage d’Endrick », note-t-il dans un premier temps avant d’expliquer que le joueur de West Ham garde un bon souvenir de son passage lyonnais.

« Mais Lucas Paqueta, très heureux, très marqué par son passage à l’OL. C’est très valorisant, je trouve, qu’un mec garde un bon souvenir quand il passe chez toi. Il en parle et en plus, il te file un petit coup de main. C’est généreux et bienveillant. Donc Lucas Paqueta est intervenu auprès de l’entourage d’Endrick pour le convaincre que c’était le bon choix », conclut-il. L’OL possède désormais une option supplémentaire devant, pour la deuxième partie de saison.