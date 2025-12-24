PSG et Luis Enrique : Daniel Riolo reçoit une réponse brutale

Le journaliste vedette de RMC s'en est pris brutalement à Luis Enrique en début de semaine. Daniel Riolo a pris de pleine face une réponse brutale.

After Foot n'a jamais aimé Luis Enrique. Même s'il avait baissé d'un ton compte tenu des résultats du PSG, Daniel Riolo est donc monté au créneau en fustigeant l'Espagnol : « Comme lui ne nous aime pas, on a le droit de dire qu’on ne l’aime pas non plus. » Pour Nicolas Puiraveau, ancien journaliste et désormais membre du collectif Paris United, Daniel Riolo s'est toujours trompé sur Luis Enrique et n'a jamais voulu le reconnaître. Avant de prendre quelques jours de vacances, Luis Enrique avait confié que c'était un plaisir pour lui d'échapper aux conférences de presse pendant ses vacances. Des propos qui ont fait bondir Daniel Riolo, lequel s'en est brutalement pris à l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. On le sait, le membre de l'n'a jamais aimé Luis Enrique. Même s'il avait baissé d'un ton compte tenu des résultats du PSG, Daniel Riolo est donc monté au créneau en fustigeant l'Espagnol : «» Pour Nicolas Puiraveau, ancien journaliste et désormais membre du collectif Paris United, Daniel Riolo s'est toujours trompé sur Luis Enrique et n'a jamais voulu le reconnaître.

Daniel Riolo et Luis Enrique, c'est un mauvais feuilleton

Alors, l'heure est dorénavant venue de remettre les pendules à l'heure pour Nicolas Puiravau, qui se garde bien de citer le nom de Daniel Riolo, mais qui donne suffisamment d'éléments pour ne pas se tromper. « L’auto-proclamé meilleur journaliste de France lançait une campagne de dénigrement inédite sur une radio, faisant passer Luis Enrique pour un incompétent notoire aux idées révolues et se moquant de ses expériences pour développer la polyvalence au sein d’un vestiaire qui l’aurait déjà lâché, lance le membre de Paris United, qui s’attaque également à d’autres journalistes, dont Vincent Duluc, avant de régler tout cela en quelques phrases.

Pour ceux qui sont montés dans le train Luis Enrique dès le premier jour et pour ceux qui l’ont rejoint un peu plus tard, l’aventure va continuer, soyez-en certains. Et l’avenir s’annonce radieux, j’en suis convaincu. Quant à tous ceux qui ont été cités juste avant ou qui se reconnaitront dans ces lignes, continuez de patauger dans votre ignorance absolue et dans vos crasses certitudes. »