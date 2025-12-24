Olivier Giroud et la France, pas de surprise à Noël

Pour Olivier Giroud, les fêtes de Noël revêtent une importance particulière. L'occasion pour lui d'adresser ses vœux au LOSC et à l'équipe de France… sans pour autant rêver d'un retour chez les Bleus.

Je laisse le Seigneur transparaître à travers moi, par le respect et l'humilité. Je prie dans mon quotidien, avant les matchs », déclarait-il récemment à l'occasion d'un congrès auquel il était invité. Forcément, Noël revêt une importance particulière pour lui. Dans un long entretien réalisé avec Le Parisien à ce sujet, Olivier Giroud a fait part de ses vœux, à la fois pour le LOSC, club où il évolue depuis l'été dernier, et pour l' Olivier Giroud n'a jamais caché l'importance de sa foi chrétienne dans sa vie quotidienne autant que dans celle du footballeur qu'il est. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France - en attendant que Kylian Mbappé le rattrape -, affiche souvent sa fierté de vivre à travers ce que sa religion lui apporte. «», déclarait-il récemment à l'occasion d'un congrès auquel il était invité. Forcément, Noël revêt une importance particulière pour lui. Dans un long entretien réalisé avecà ce sujet, Olivier Giroud a fait part de ses vœux, à la fois pour le LOSC, club où il évolue depuis l'été dernier, et pour l' équipe de France

O. Giroud France • Âge 39 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 14 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Olivier Giroud ferme la porte aux Bleus

Pour ceux qui espéraient de tout cœur revoir Olivier Giroud porter le maillot de l'équipe de France avant la fin de sa carrière, il faut passer à autre chose. « Mes voeux pour Lille et la France ? Pour mon club, d’accrocher en fin de saison une qualification pour une Coupe d’Europe et si possible la plus belle. Pour l’heure, on est dans les clous (4es avec 16 journées, ndlr). Concernant les Bleus, je leur souhaite d’aller chercher cette troisième étoile aux États-Unis en juillet prochain. J’y crois vraiment au regard du potentiel de l’équipe de France. Cet objectif est tout à fait atteignable », a-t-il déclaré, en se laissant très concrètement à l'écart de la sélection dans ses propos utilisés.

Pour rappel, Olivier Giroud avait récemment confirmé que si Didier Deschamps se retrouvait face à une immense pénurie d'attaquants pour la Coupe du monde 2026, il répondrait présent avec plaisir. Mais, avant d'en arriver là, il faudrait que 5 ou 6 buteurs avant lui déclarent forfait…