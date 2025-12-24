ICONSPORT_271844_0114
Olivier Giroud

Olivier Giroud et la France, pas de surprise à Noël

Equipe de France24 déc. , 14:30
parQuentin Mallet
0
Pour Olivier Giroud, les fêtes de Noël revêtent une importance particulière. L'occasion pour lui d'adresser ses vœux au LOSC et à l'équipe de France… sans pour autant rêver d'un retour chez les Bleus.
Olivier Giroud n'a jamais caché l'importance de sa foi chrétienne dans sa vie quotidienne autant que dans celle du footballeur qu'il est. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France - en attendant que Kylian Mbappé le rattrape -, affiche souvent sa fierté de vivre à travers ce que sa religion lui apporte. « Je laisse le Seigneur transparaître à travers moi, par le respect et l'humilité. Je prie dans mon quotidien, avant les matchs », déclarait-il récemment à l'occasion d'un congrès auquel il était invité. Forcément, Noël revêt une importance particulière pour lui. Dans un long entretien réalisé avec Le Parisien à ce sujet, Olivier Giroud a fait part de ses vœux, à la fois pour le LOSC, club où il évolue depuis l'été dernier, et pour l'équipe de France.
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 39 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts4
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Olivier Giroud ferme la porte aux Bleus

Pour ceux qui espéraient de tout cœur revoir Olivier Giroud porter le maillot de l'équipe de France avant la fin de sa carrière, il faut passer à autre chose. « Mes voeux pour Lille et la France ? Pour mon club, d’accrocher en fin de saison une qualification pour une Coupe d’Europe et si possible la plus belle. Pour l’heure, on est dans les clous (4es avec 16 journées, ndlr). Concernant les Bleus, je leur souhaite d’aller chercher cette troisième étoile aux États-Unis en juillet prochain. J’y crois vraiment au regard du potentiel de l’équipe de France. Cet objectif est tout à fait atteignable », a-t-il déclaré, en se laissant très concrètement à l'écart de la sélection dans ses propos utilisés.
Pour rappel, Olivier Giroud avait récemment confirmé que si Didier Deschamps se retrouvait face à une immense pénurie d'attaquants pour la Coupe du monde 2026, il répondrait présent avec plaisir. Mais, avant d'en arriver là, il faudrait que 5 ou 6 buteurs avant lui déclarent forfait…
0
Derniers commentaires

En 2025, le PSG a vraiment battu tous les records

Pourquoi tant de haine mon petit terrorix... Coeur sur toi

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Par sont agent pardi , toi tu a toujours pas compris que se sont l entourage du joueur qui parle pour lui

OL : Le cas Karabec déjà réglé

Il est peut être moi s bien en ce moment et es sorti du onze, mais j’aimais bien ses matchs de debit de saison, je le trouve pas si mauvais qu’on peut le lire, suis je le seul? Bien entendu, on parle d’un joueur a 3m€, pas de Ronaldo, hein!

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Sans le Qatar le PSG n existait pas en LDC, je sais se que je dit

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

Déjà 5 ème c'est beau, après la crise que Lyon a traversé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

