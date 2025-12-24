ICONSPORT_279864_0268
Zuriko Davitashvili - AS Saint-Etienne

ASSE : Le départ de Davitashvili finalement accepté ?

ASSE24 déc. , 13:20
parClaude Dautel
0
Eirik Horneland a beau avoir dit que Zuriko Davitashvili ne bougerait pas lors du mercato d'hiver, le joueur géorgien est dans le collimateur d'un célèbre club.
« On a réglé le problème. » Interrogé en marge du match de Coupe de France contre Nice, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a fait comprendre que le départ de Zuriko Davitashvili n'était plus d'actualité. Même si l'international géorgien a espéré l'été dernier pouvoir quitter le club descendu en Ligue 2, Davitashvili se serait fait à l'idée de finir la saison avec l'ASSE. Meilleur buteur des Verts cette saison, le joueur de 24 ans pourrait cependant avoir fait changer d'avis Ivan Gazidis. En effet, ce 24 décembre, la presse stambouliote revient à la charge et affirme que Zuriko Davitashvili pourrait rejoindre le Bestikas lors du mercato d'hiver. 

L'ASSE contactée par la Turquie

Ce n'est pas la première fois que l'avenir de Zuriko Davitashvili est évoqué en Turquie. Mais, à une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, le joueur stéphanois, dont la valeur est estimée à 8 millions d'euros, ferait l'objet d'un forcing de plus en plus fort de la part du club actuellement 5e du championnat de Turquie. Si le Besiktas s'est vu opposer un refus de la part de l'AS Saint-Etienne dans un premier temps, finalement la position de l'ASSE aurait évolué, au point même de ne plus dire totalement non à une cession de Zuriko Davitashvili.
Kürşad Çelikbaş, influenceur qui suit le Besiktas, admet que la signature du joueur géorgien peut changer la donne pour le club turc. « Tout comme Cerny était le transfert auquel je croyais le plus dès le premier jour, Zuriko Davitashvili est tout aussi important pour moi. C'est un joueur doté d'une excellente éthique, d'une bonne discipline de travail, et qui sait mettre ses talents en valeur pour l'équipe plutôt que de se concentrer sur lui-même. Besiktas a exactement besoin de ce genre de personne », explique celui qui est suivi par des milliers de supporters du Besiktas.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273375_0001
CAN 2025

« C'est un mini Zidane », l'Algérie s'enflamme

ICONSPORT_279926_0215
OL

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

ICONSPORT_261503_0076
PSG

PSG et Luis Enrique : Daniel Riolo reçoit une réponse brutale

Fil Info

24 déc. , 14:00
« C'est un mini Zidane », l'Algérie s'enflamme
24 déc. , 13:40
OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé
24 déc. , 13:00
PSG et Luis Enrique : Daniel Riolo reçoit une réponse brutale
24 déc. , 12:40
OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé
24 déc. , 12:20
PSG : Barcola embrouille salement Paris
24 déc. , 12:00
L'OL fonce sur un défenseur belge
24 déc. , 11:32
OM : Neal Maupay fonce vers l'Italie
24 déc. , 11:10
L'AC Milan libère Divock Origi

Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading