ASSE : Le départ de Davitashvili finalement accepté ?

Eirik Horneland a beau avoir dit que Zuriko Davitashvili ne bougerait pas lors du mercato d'hiver, le joueur géorgien est dans le collimateur d'un célèbre club.

On a réglé le problème. » Interrogé en marge du match de Coupe de France contre Nice, Interrogé en marge du match de Coupe de France contre Nice, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a fait comprendre que le départ de Zuriko Davitashvili n'était plus d'actualité. Même si l'international géorgien a espéré l'été dernier pouvoir quitter le club descendu en Ligue 2, Davitashvili se serait fait à l'idée de finir la saison avec l'ASSE. Meilleur buteur des Verts cette saison, le joueur de 24 ans pourrait cependant avoir fait changer d'avis Ivan Gazidis. En effet, ce 24 décembre, la presse stambouliote revient à la charge et affirme que Zuriko Davitashvili pourrait rejoindre le Bestikas lors du mercato d'hiver.

L'ASSE contactée par la Turquie

Ce n'est pas la première fois que l'avenir de Zuriko Davitashvili est évoqué en Turquie. Mais, à une semaine de l'ouverture du mercato d'hiver, le joueur stéphanois, dont la valeur est estimée à 8 millions d'euros, ferait l'objet d'un forcing de plus en plus fort de la part du club actuellement 5e du championnat de Turquie. Si le Besiktas s'est vu opposer un refus de la part de l'AS Saint-Etienne dans un premier temps, finalement la position de l'ASSE aurait évolué, au point même de ne plus dire totalement non à une cession de Zuriko Davitashvili.

Kürşad Çelikbaş, influenceur qui suit le Besiktas, admet que la signature du joueur géorgien peut changer la donne pour le club turc. « Tout comme Cerny était le transfert auquel je croyais le plus dès le premier jour, Zuriko Davitashvili est tout aussi important pour moi. C'est un joueur doté d'une excellente éthique, d'une bonne discipline de travail, et qui sait mettre ses talents en valeur pour l'équipe plutôt que de se concentrer sur lui-même. Besiktas a exactement besoin de ce genre de personne », explique celui qui est suivi par des milliers de supporters du Besiktas.