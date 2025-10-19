PSG : Transfert à 40ME, il y a urgence

ICONSPORT_273928_0311

Après le feuilleton Kylian Mbappé en 2024, le Paris Saint-Germain accorde une attention toute particulière aux prolongations de contrat. Toutefois, la direction parisienne se concentre actuellement sur un contrat assez long en la personne de Willian Pacho.
Il aura fallu une bonne décennie au Paris Saint-Germain pour constituer le groupe idéal en vue de gagner la Ligue des champions. Sous la houlette du duo Luis Enrique-Luis Campos, le club parisien s'est doté d'une équipe jeune et disciplinée pour conquérir l'Europe en 2025. L'ossature est cohérente avec des bonnes pioches ici et là : le duo portugais du milieu Neves-Vitinha, les ailiers français Doué et Barcola, les latéraux Hakimi et Mendes, le solide défenseur central Pacho. Seul le mercato peut briser cette belle harmonie.

Le PSG va chouchouter Pacho

La vraie menace qui plane sur le PSG concerne les contrats et surtout leur prolongation. Les nombreux talents parisiens sont convoités au mercato et certains seront naturellement tentés par un nouveau challenge si leur contrat le leur permet. Pour éviter un feuilleton à la Kylian Mbappé qui avait traumatisé le club, la direction parisienne s'est appliquée à cadenasser les principaux cadres comme Hakimi notamment. Les dossiers chauds restants concernent Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, sous contrat jusqu'en 2028. Pourtant, selon L'Equipe, Luis Campos pense d'abord à prolonger Willian Pacho.
Sur le papier, rien ne presse. L'Equatorien est lié au PSG jusqu'en 2029. Néanmoins, sa rémunération est bien inférieure aux autres titulaires. Cette injustice doit être gommée au plus vite. « Le conseiller sportif du PSG Luis Campos a dérogé à ses habitudes en s'y prenant très tôt pour engager des discussions autour d'une prolongation. « Il est normal que certains joueurs qui sont venus avec un salaire « bas » obtiennent un salaire plus « juste », en rapport avec leur performance », dit-on au club. Pacho fait indéniablement partie de ceux-là », écrit le quotidien sportif. Une stratégie logique pour récompenser un joueur précieux et le fidéliser sur le long terme.
W. Pacho Tenorio

W. Pacho Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 24 Défenseur

Coupe de France

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
