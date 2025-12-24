OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L’Olympique Lyonnais a déjà signé le bon coup du mercato avec la venue en prêt de Endrick. Le joueur du Real Madrid va renforcer le secteur offensif de l’OL sur la deuxième partie de saison. Mais est-ce suffisant pour accrocher le top 4 ? ChatGPT répond.

Cinquième de Ligue 1 en cette fin d’année 2025, l’Olympique Lyonnais reste dans la course pour la C1. La formation de Paulo Fonseca compte cinq points de retard sur l’Olympique de Marseille et le LOSC respectivement, troisième et quatrième du championnat. Talonné par Rennes, Strasbourg et Toulouse, l’OL va crânement jouer sa chance sur cette année 2026. Une qualification en Ligue des champions serait une aubaine pour le club en besoin de cash. Pour cela, le septuple champion de France a officialisé la venue de Endrick en provenance du Real Madrid en prêt. Mais l'intelligence artificielle a son mot à dire.

L’IA envoie Lyon en Europa League

Une venue qui ne changera pas le destin de l’Olympique Lyonnais. Le média Sportune a demandé à ChatGPT de prédire la deuxième partie de saison de l’OL en 2026. L’intelligence artificielle a rendu son verdict, Lyon terminera cinquième de Ligue 1. Le club rhodanien marquera 29 points sur la phase 2026, soit deux de plus qu’en première partie de saison avec un match de plus. Parmi les résultats annoncés, l’OL perdrait seulement trois matchs contre Strasbourg, le PSG et Toulouse. Une série entachée de beaucoup de matchs nuls, ce qui coûte le top 4 au club rhodanien.

En bref, des prédictions que la formation de Paulo Fonseca va tenter de contredire. Et cela commencera après les fêtes par un déplacement à Monaco avant de recevoir Lille en Coupe de France. Pour rappel, Lyon est en lice dans trois compétitions à l’aube de la nouvelle année. Le technicien portugais devra manager son groupe pour le garder le plus frais possible.