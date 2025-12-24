ICONSPORT_279926_0215

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

OL24 déc. , 13:40
parNathan Hanini
3
L’Olympique Lyonnais a déjà signé le bon coup du mercato avec la venue en prêt de Endrick. Le joueur du Real Madrid va renforcer le secteur offensif de l’OL sur la deuxième partie de saison. Mais est-ce suffisant pour accrocher le top 4 ? ChatGPT répond.
Cinquième de Ligue 1 en cette fin d’année 2025, l’Olympique Lyonnais reste dans la course pour la C1. La formation de Paulo Fonseca compte cinq points de retard sur l’Olympique de Marseille et le LOSC respectivement, troisième et quatrième du championnat. Talonné par Rennes, Strasbourg et Toulouse, l’OL va crânement jouer sa chance sur cette année 2026. Une qualification en Ligue des champions serait une aubaine pour le club en besoin de cash. Pour cela, le septuple champion de France a officialisé la venue de Endrick en provenance du Real Madrid en prêt. Mais l'intelligence artificielle a son mot à dire.

L’IA envoie Lyon en Europa League

Une venue qui ne changera pas le destin de l’Olympique Lyonnais. Le média Sportune a demandé à ChatGPT de prédire la deuxième partie de saison de l’OL en 2026. L’intelligence artificielle a rendu son verdict, Lyon terminera cinquième de Ligue 1. Le club rhodanien marquera 29 points sur la phase 2026, soit deux de plus qu’en première partie de saison avec un match de plus. Parmi les résultats annoncés, l’OL perdrait seulement trois matchs contre Strasbourg, le PSG et Toulouse. Une série entachée de beaucoup de matchs nuls, ce qui coûte le top 4 au club rhodanien.
En bref, des prédictions que la formation de Paulo Fonseca va tenter de contredire. Et cela commencera après les fêtes par un déplacement à Monaco avant de recevoir Lille en Coupe de France. Pour rappel, Lyon est en lice dans trois compétitions à l’aube de la nouvelle année. Le technicien portugais devra manager son groupe pour le garder le plus frais possible.

3
Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

