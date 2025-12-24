ICONSPORT_280158_0410

PSG : Barcola embrouille salement Paris

Arrivé au PSG à la fin de l’été 2023, Bradley Barcola a reçu une offre de prolongation du club de la capitale. L’ancien Lyonnais a cependant changé de représentant, ce qui retarde les négociations.
Il est l’un des joueurs les plus utilisés depuis la saison dernière, Bradley Barcola reste un élément important du groupe de Luis Enrique. L'international tricolore a déjà pris part à 21 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de saison (cinq buts et trois passes décisives). L’international français (18 sélections, trois buts) a profité des pépins physiques des joueurs offensifs pour empiler le temps de jeu, mais pas les buts. En fin de contrat en 2028, Barcola est tout de même au centre des négociations pour un nouveau contrat. Mais les discussions ont pris un peu de retard. Cependant, pas de panique du côté du vainqueur de la Ligue des champions.

Barcola change de représentants

Ce mercredi, le journal Le Parisien dévoilé que l’ancien Lyonnais a changé de représentant. Désormais, Bradley Barcola est représenté par l’ancien international français, Moussa Sissoko. Le super agent représente déjà plusieurs joueurs du PSG puisqu’il s’occupe d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Randal Kolo Muani. « Un changement de représentant qui a un peu retardé les échanges », précise le média francilien. Pour rappel, Bradley Barcola était courtisé cet été par des cadors européens. Liverpool et le Bayern Munich ont approché le jeune attaquant du Paris Saint-Germain
Mais le club de la capitale a rapidement fermé la porte. Concernant son contrat, les discussions reprendront dans les prochaines semaines, indique le Parisien. « Bradley Barcola a reçu une proposition pour un nouveau contrat qui n’a pas permis de rapprochement jusqu’à présent et va nécessiter de nouvelles discussions dans les prochaines semaines, » explique le quotidien. Le PSG anticipe et souhaite confirmer l’implication de l’international français dans son projet long terme sous la houlette de Luis Enrique. 

