Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG

PSG19 oct. , 16:00
parNathan Hanini
Le Paris Saint-Germain s’est offert un match à spectacle ce vendredi soir en Ligue 1 face à Strasbourg. Les hommes de Luis Enrique doivent rapidement enchaîner avec le retour de la Ligue des champions. L’arbitre de la rencontre face à Leverkusen a connu de son côté un week-end chargé.
Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Quelques jours après le match nul face à Strasbourg en Ligue 1 (3-3), le club de la capitale va retrouver la Ligue des champions avec un déplacement à Leverkusen pour faire face au club allemand. Après deux victoires dans la plus prestigieuse des compétitions, Luis Enrique veut en enchaîner une troisième. Ce dimanche, l’UEFA a révélé l’arbitre qui sera au sifflet de la rencontre qui aura lieu ce mardi à 21h.

Un bras d’honneur et bon samedi

L’arbitre de la rencontre ne sera nul autre que Jesús Gil Manzano. L’Espagnol va arbitrer le club de la capitale pour la cinquième fois. Le bilan du champion d’Europe en titre, quatre matchs, deux victoires, un nul et une défaite. L’arbitre espagnol n’a pas vécu le meilleur week-end de sa carrière. Ce samedi, Jesús Gil Manzano était au sifflet de la rencontre entre le FC Barcelone et Gérone. Une rencontre mouvementée, mais remportée par le club barcelonais dans les ultimes secondes grâce à un but de Ronald Araujo. Un match marqué par l’exclusion d’Hansi Flick, le technicien du Barça.
L'entraîneur allemand a pesté contre le temps additionnel donné par le corps arbitral. Après une première remontrance, l’ancien entraîneur du Bayern ne s’est pas calmé, continuant à faire de grands gestes. Jesús Gil Manzano l’a pris pour lui et a exclu l'entraîneur. Par la suite sur le deuxième but du FC Barcelone, Hansi Flick ne s’est pas gêné d’un bras d’honneur. Un geste adressé à personne selon lui en fin de match. Dans tous les cas, l’Allemand ratera le Classico et Jesús Gil Manzano a eu du boulot. L’arbitre espagnol espère une rencontre moins agitée ce mardi entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain. 

Champions League

21 octobre 2025 à 21:00
Bayer 04 Leverkusen
21:00
Paris Saint Germain
