Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG

Le Paris Saint-Germain s’est offert un match à spectacle ce
vendredi soir en Ligue 1 face à Strasbourg. Les hommes de Luis Enrique doivent
rapidement enchaîner avec le retour de la Ligue des champions. L’arbitre de la
rencontre face à Leverkusen a connu de son côté un week-end chargé.
Le Paris Saint-Germain n’a pas le temps de se reposer sur
ses lauriers. Quelques jours après le match nul face à Strasbourg en Ligue 1
(3-3), le club de la capitale va retrouver la Ligue des champions avec un
déplacement à Leverkusen pour faire face au club allemand. Après deux victoires
dans la plus prestigieuse des compétitions, Luis Enrique
veut en enchaîner une
troisième. Ce dimanche, l’UEFA a révélé l’arbitre qui sera au sifflet de la
rencontre qui aura lieu ce mardi à 21h.
Un bras d’honneur et bon samedi
L’arbitre de la rencontre ne sera nul autre que Jesús Gil
Manzano. L’Espagnol va arbitrer le club de la capitale pour la cinquième fois.
Le bilan du champion d’Europe en titre, quatre matchs, deux victoires, un nul
et une défaite. L’arbitre espagnol n’a pas vécu le meilleur week-end de sa
carrière. Ce samedi, Jesús Gil Manzano était au sifflet de la rencontre entre
le FC Barcelone et Gérone. Une rencontre mouvementée, mais remportée par le
club barcelonais dans les ultimes secondes grâce à un but de Ronald Araujo. Un
match marqué par l’exclusion d’Hansi Flick, le technicien du Barça.
L'entraîneur
allemand a pesté contre le temps additionnel donné par le corps arbitral. Après
une première remontrance, l’ancien entraîneur du Bayern ne s’est pas calmé,
continuant à faire de grands gestes. Jesús Gil Manzano l’a pris pour lui et a
exclu l'entraîneur. Par la suite sur le deuxième but du FC Barcelone, Hansi
Flick ne s’est pas gêné d’un bras d’honneur. Un geste adressé à personne selon
lui en fin de match. Dans tous les cas, l’Allemand ratera le Classico et Jesús
Gil Manzano a eu du boulot. L’arbitre espagnol espère une rencontre moins
agitée ce mardi entre le Bayer Leverkusen et le Paris Saint-Germain.
21 octobre 2025 à 21:00
Champions League