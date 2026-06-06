ICONSPORT_364285_0214
Ousmane Dembélé

Dembélé stoppe les discussions avec le PSG

PSG06 juin , 12:40
parHadrien Rivayrand
5
Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du mercato. Le club de la capitale souhaite notamment trouver un accord avec Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat. Ce n'est pas encore le cas, et cela ne discute désormais plus.
Le Paris Saint-Germain n’a pas pour objectif de bouleverser son effectif cet été. Les doubles champions d’Europe veulent simplement procéder à quelques ajustements afin de continuer à miser sur la stabilité. Luis Campos est à l’œuvre pour répondre aux attentes du club, notamment à travers la gestion de plusieurs dossiers contractuels. Celui d’Ousmane Dembélé, dont le bail court jusqu’en juin 2028, reste à ce stade ouvert.
Et si aucune inquiétude majeure ne s’exprime en interne, rien n’est encore acté concernant la suite de l’aventure de l’international français à Paris.

Dembélé, il reste encore des détails à régler 

Selon les informations de PSGInside-Actus, un accord existe déjà entre les différentes parties sur la durée du futur contrat et sur la question salariale. Toutefois, plusieurs éléments restent à finaliser, notamment les primes et certains aspects des droits contractuels. La volonté du joueur est, pour l’instant, de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, mais la prudence reste de mise dans ce dossier. Les discussions sont en pause et vont reprendre après la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.
Personne ne semble pressé de boucler une prolongation qui nécessite encore des ajustements. À noter que la future prolongation de Luis Enrique pourrait également influencer la décision de Dembélé. Le signal envoyé serait fort, avec un entraîneur déterminé à poursuivre son projet et à écrire l’histoire du club.

Lire aussi

Arsenal prend sa revanche, le PSG devient fouArsenal prend sa revanche, le PSG devient fou
Dembélé est aujourd’hui l’un des éléments majeurs du dispositif de Luis Enrique, et la continuité du coach espagnol pèsera dans la balance. Dans le football, toutefois, tout peut évoluer rapidement, et tant que rien n’est signé, l’attaquant reste libre de réfléchir à son avenir.
Une décision définitive pourrait intervenir au plus tard d’ici la fin de l’année 2026.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367787_0042
Foot Mondial

L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis

ICONSPORT_367724_0018
Mondial 2026

Programme TV des matchs amicaux de samedi

Michele Kang ICONSPORT_366030_0025
OL

OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor

Guedes
Foot Mondial

Le Portugal bat le Chili en amical

Fil Info

06 juin , 22:37
L’Allemagne vient à bout des Etats-Unis
06 juin , 22:37
Programme TV des matchs amicaux de samedi
06 juin , 22:30
OL : Michele Kang en guerre contre le fantôme de Textor
06 juin , 22:14
Le Portugal bat le Chili en amical
06 juin , 22:00
Real : Mourinho défie Arsenal avec une offre à 50 ME
06 juin , 21:40
Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère
06 juin , 21:20
Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère
06 juin , 21:18
Bagarre générale, Portugal-Chili part en vrille !
06 juin , 21:00
Wilfried Nancy à l'ASSE, réponse imminente

Derniers commentaires

La France marche avec le PSG, le peuple a tranché

rien à ajouter. très bon commentaire

Viré au Mexique, Anthony Martial est libre

C'est un fiasco perpétuel ce joueur…

Greenwood invendable à 70 ME, l’OM désespère

55 avec 40 % a m.u ça fait pas beaucoup....😬😬

Le Portugal bat le Chili en amical

Et ça sans même avoir utilisé les 4 parisiens...

Trahis par la FFF, Mbappé et Cherki piquent une colère

Pourquoi c'est pas étonnant que ce soit Mbappe et Cherki qui montent au créneau ? 🤑🤑🤑

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading