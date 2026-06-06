Dembélé stoppe les discussions avec le PSG

Le PSG ne manquera pas de travail cet été lors du mercato. Le club de la capitale souhaite notamment trouver un accord avec Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat. Ce n'est pas encore le cas, et cela ne discute désormais plus.

Le Paris Saint-Germain n’a pas pour objectif de bouleverser son effectif cet été. Les doubles champions d’Europe veulent simplement procéder à quelques ajustements afin de continuer à miser sur la stabilité. Luis Campos est à l’œuvre pour répondre aux attentes du club, notamment à travers la gestion de plusieurs dossiers contractuels. Celui d’Ousmane Dembélé, dont le bail court jusqu’en juin 2028, reste à ce stade ouvert.

Et si aucune inquiétude majeure ne s’exprime en interne, rien n’est encore acté concernant la suite de l’aventure de l’international français à Paris.

Dembélé, il reste encore des détails à régler

Selon les informations de PSGInside-Actus, un accord existe déjà entre les différentes parties sur la durée du futur contrat et sur la question salariale. Toutefois, plusieurs éléments restent à finaliser, notamment les primes et certains aspects des droits contractuels. La volonté du joueur est, pour l’instant, de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, mais la prudence reste de mise dans ce dossier. Les discussions sont en pause et vont reprendre après la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France.

Personne ne semble pressé de boucler une prolongation qui nécessite encore des ajustements. À noter que la future prolongation de Luis Enrique pourrait également influencer la décision de Dembélé. Le signal envoyé serait fort, avec un entraîneur déterminé à poursuivre son projet et à écrire l’histoire du club.

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Dembélé est aujourd’hui l’un des éléments majeurs du dispositif de Luis Enrique, et la continuité du coach espagnol pèsera dans la balance. Dans le football, toutefois, tout peut évoluer rapidement, et tant que rien n’est signé, l’attaquant reste libre de réfléchir à son avenir.

Une décision définitive pourrait intervenir au plus tard d’ici la fin de l’année 2026.