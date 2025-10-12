psg beraldo vendu paris met une condition iconsport 264442 0204 2 397610

PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend

PSG12 oct. , 8:00
parEric Bethsy
1
Annoncé dans le viseur de Galatasaray en Turquie, le jeune Brésilien Lucas Beraldo pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Le défenseur central serait ouvert à un départ, tout comme ses dirigeants prêts à accepter une séparation sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
Alors que le marché n’ouvrira ses portes qu’en janvier, de nombreuses rumeurs animent déjà l’actualité mercato. Des mouvements sont par exemple annoncés du côté du Paris Saint-Germain qui, malgré la satisfaction affichée suite aux décisions de l’été, ne serait pas contre renforcer l’effectif de Luis Enrique affaibli par des blessures ces dernières semaines. D’éventuels départs ne sont pas non plus à exclure pour les joueurs peu utilisés. Ainsi, la presse turque imagine une séparation entre le club de la capitale et Lucas Beraldo (21 ans).
Dans les colonnes de Fanatik, on apprend que Galatasaray a placé le défenseur central tout en haut de la liste de ses cibles. Rien d’étonnant jusqu’ici. Sauf que la source ajoute que le Paris Saint-Germain ouvre grand la porte à l’international brésilien. Le champion d’Europe serait même prêt à accepter, non pas un transfert définitif, mais un simple prêt avec option d’achat. De son côté, Lucas Beraldo aimerait quitter le pensionnaire du Parc des Princes pour une équipe qui lui offrira un rôle important.
L. Lopes Beraldo

L. Lopes Beraldo

BrazilBrésil Âge 21 Défenseur

Coupe de France

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Il est vrai que Lucas Beraldo ne fait pas partie du meilleur onze de Luis Enrique à cause de ses concurrents Marquinhos, Willian Pacho ou encore Illia Zabarnyi. Il n’empêche que son temps de jeu en Ligue 1 reste plus que correct (5 titularisations cette saison). L’ancien joueur de São Paulo, recruté pour 20 millions d’euros en janvier 2024, entre régulièrement dans les rotations de son entraîneur. Il serait donc étonnant de voir le technicien accepter le départ d’un joueur qui lui donne satisfaction à chaque apparition en charnière centrale ou au poste de latéral gauche.
1
