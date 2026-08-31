Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé

Ousmane Dembélé n'a aucun problème avec Luis Enrique et encore moins avec le PSG. Pour preuve, le Ballon d'Or va prolonger de deux ans son contrat avec les champions d'Europe et mettre un terme aux supputations sur son avenir.

Dembélé ne quittera pas Paris de sitôt

Arrivé du FC Barcelone en 2023 pour 50 millions d'euros, et âgé de 29 ans, Ousmane Dembélé va donc passer le cap de la trentaine sous le maillot du Paris SG, repoussant à plus tard un changement dans sa carrière. Et notamment en Arabie saoudite où plusieurs clubs avaient marqué un intérêt certain pour celui qui a tout gagné, notamment deux fois la Ligue des champions, une coupe Intercontinentale, deux Supercoupes d'Europe et évidemment son Ballon d'Or l'an dernier. Selon le journaliste de L'Equipe, du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a accepté de faire un petit effort pour prolonger l'attaquant français, mais pas au point d'exploser la grille des salaires.

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