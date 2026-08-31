Le Ballon d'Or rassure le PSG
Ousmane Dembélé sera là pour PSG-Arsenal

Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé

PSG31 août , 16:40
parClaude Dautel
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Ousmane Dembélé n'a aucun problème avec Luis Enrique et encore moins avec le PSG. Pour preuve, le Ballon d'Or va prolonger de deux ans son contrat avec les champions d'Europe et mettre un terme aux supputations sur son avenir.
La semaine passée, suite à la décision prise par l'entraîneur du Paris Saint-Germain de faire sortir Ousmane Dembélé à la pause contre le Stade Rennais et ensuite de le mettre au repos, certains observateurs avaient envisagé un départ de l'attaquant tricolore avant même la fin du mercato. Mais, très vite Luis Enrique a ramené tout le monde à la raison, estimant que, comme la saison passée, il voulait donner du temps de repos à ses joueurs, la saison étant très longue. Et désormais non seulement on ne parle plus d'un départ du Ballon d'Or 2025, mais ce lundi, Loïc Tanzi confirme les informations de Bertrand Latour sur Canal+, à savoir qu'Ousmane Dembélé va prolonger de deux ans avec le PSG, et qu'il sera donc lié contractuellement avec le club de la capitale jusqu'en 2030.

Dembélé ne quittera pas Paris de sitôt

Arrivé du FC Barcelone en 2023 pour 50 millions d'euros, et âgé de 29 ans, Ousmane Dembélé va donc passer le cap de la trentaine sous le maillot du Paris SG, repoussant à plus tard un changement dans sa carrière. Et notamment en Arabie saoudite où plusieurs clubs avaient marqué un intérêt certain pour celui qui a tout gagné, notamment deux fois la Ligue des champions, une coupe Intercontinentale, deux Supercoupes d'Europe et évidemment son Ballon d'Or l'an dernier. Selon le journaliste de L'Equipe, du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a accepté de faire un petit effort pour prolonger l'attaquant français, mais pas au point d'exploser la grille des salaires.

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Jusqu'à cette prolongation, qui devrait s'officialiser dans les prochaines semaines, Ousmane Dembélé touche 8 millions d'euros bruts par an, étant donc le footballeur le mieux payé du Paris Saint-Germain, et celui de Ligue 1. Pour le président du PSG, il était tout de même nécessaire de conserver Ousmane Dembélé sans toutefois retomber dans les travers du passé. Le patron du PSG avait mis un terme aux années bling-bling après le départ de Kylian Mbappé, même pour le Ballon d'Or il n'a pas craqué, tout en parvenant à un accord qui convient à tout le monde.;
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Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉

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