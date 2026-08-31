Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

A la veille de la fermeture du mercato estival, Liverpool a officialisé la signature de Bradley Barcola pour un contrat longue durée. Les Reds ne précisent pas le prix de ce transfert, sachant que le PSG devrait toucher près de 145 millions d'euros. A Liverpool, l'ancien Lyonnais portera le numéro 29.

« C'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool et tout ce que je veux, c'est être sur le terrain et pouvoir jouer. J'espère accomplir de très grandes choses. Avant tout, gagner la Premier League, c’est l'un de mes plus grands rêves. C’est pour cela que j’ai signé un contrat de longue durée et que je souhaite rester dans cette équipe sur le long terme, et j’espère y parvenir », a commenté le désormais ancien joueur du Paris Saint-Germain après avoir paraphé son contrat avec le club anglais.