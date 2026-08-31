Lionel Messi annonce sa retraite internationale

Un peu plus d'un mois et demi après la défaite de l'Argentine en finale du Mondial 2026, Lionel Messi a officialisé sa retraite internationale. A 39 ans, la Pulga jette définitivement l'éponge.

Les supporters argentins vont devoir s'y faire, ce lundi, via les réseaux sociaux, Lionel Messi a annoncé que son match contre l'Espagne, en finale du Mondial, était son dernier sous le maillot de l'Albiceleste. Après 207 sélections et 125 buts, la star argentine a décidé qu'il était temps pour lui de prendre sa retraite internationale, alors qu'il est toujours sous contrat avec l'Inter Miami. Lionel Messi précise qu'il avait écrit cette annonce deux jours après la finale du Mondial, et que le décés de son père l'avait convaincu que c'était la meilleure décision pour lui.

« Après le temps écoulé depuis la finale et mûre réflexion, je tiens à vous annoncer à tous que je prends ma retraite internationale. C'est une décision douloureuse, qui me fend le cœur, mais je sais que le moment est venu. Je vous jure que j'ai toujours tout donné, pas seulement ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi auparavant ; je me suis toujours battu et j'ai tout sacrifié pour ce maillot, pour vous procurer de la joie et faire en sorte que vous soyez fiers d'être Argentins grâce au football.

La fin approche et des chapitres se referment ; celui-ci me touche particulièrement. J'aime, j'ai aimé et j'aimerai toujours faire partie de la sélection. J'ai tout donné, je n'ai plus rien à offrir, et puis il y a de grands joueurs qui arrivent derrière et qui méritent leur place.

Merci pour toute l'affection témoignée au cours de ces 20 années. Vous entendre depuis le terrain va beaucoup me manquer. Désormais, je serai l'un des vôtres, à vous encourager et à vous soutenir depuis les tribunes (dans les bons comme dans les mauvais moments, et surtout dans ces derniers).

Merci à ma famille d'avoir toujours été là, de m'avoir accompagnée dans cette aventure aussi belle que difficile. Merci à tous les entraîneurs, coéquipiers et dirigeants que j'ai côtoyés. Je garderai en moi des souvenirs et des moments inoubliables.

Je pars avec la sérénité et la fierté d'avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments dignes d'un rêve. Ce fut une expérience incroyable de vivre cela avec vous. Je vous aime !

Merci à Dieu de m'avoir fait Argentin.

Allez l'Argentine ! », écrit Lionel Messi dans une lettre mise en ligne sur son compte Instagram.