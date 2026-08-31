EdF : Olise, Deschamps s'est gravement trompé

Michael Olise a fait parler de lui lors de la dernière Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais pour Michel Platini, le joueur du Bayern Munich était mal positionné par Didier Deschamps.

'équipe de France aura échoué en demi-finale de la Coupe du monde 2026, battue logiquement par l'Espagne. Michael Olise n'aura pas su faire gagner les Bleus, alors qu'il a pourtant réalisé une belle Coupe du monde. Lors de la compétition, Didier Deschamps avait positionné l'ancien joueur de Crystal Palace au poste de numéro 10. De quoi lui permettre de distiller des caviars, mais aussi d'être moins percutant à la finition. Pour Michel Platini, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a pas été vraiment bien inspiré avec ce choix tactique.

Platini n'a pas aimé le choix de Deschamps

Lors d'un passage sur le plateau de Canal+, la légende française a en effet donné son avis sur le sujet : « On s'est beaucoup enflammé sur Olise. Sur son positionnement de milieu de terrain comme on l'avait fait avec Antoine Griezmann. On l'avait mis en numéro 10 il y a quelques années en disant que c'était super... On a fait la même chose avec Olise. Tu ne peux pas t'improviser attaquant et jouer au milieu de terrain tous les trois jours dans une Coupe du monde. Ce n'est pas le même rendement et ce ne sont pas les mêmes efforts. »

Reste à savoir comment Zinedine Zidane gérera le cas de Michael Olise lors de ses premières rencontres avec l'équipe de France. Les Bleus seront aux prises avec la Turquie en Ligue des Nations le 25 septembre prochain. Un premier test pour Zidane et ses choix tactiques. Michael Olise devrait encore une fois avoir un rôle important avec la formation tricolore, qui veut renouer avec un titre le plus rapidement possible sur la scène continentale et internationale.