PSG : Ni vacances, ni retraite, Lucas Digne déjà menacé

Lucas Digne a récemment rejoint les rangs du PSG. La direction attend beaucoup de l'ancien d'Aston Villa, qui a du mal à se mettre dans le rythme.

Le Paris Saint-Germain compte bien monter en puissance dans les prochaines semaines, surtout après deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1 . Luis Enrique maintient toujours un haut niveau d'exigence avec son groupe. Cet été, il voulait notamment une doublure fiable pour permettre à Nuno Mendes de souffler. Lucas Digne a donc fait son retour au club. L'international français souffle le chaud et le froid depuis sa signature chez les champions d'Europe. D'ailleurs, sa direction attend bien mieux de lui, et il le sait bien.

Lucas Digne déjà dans la tourmente au PSG ?

Selon les informations de L'Équipe, le PSG attend en effet de Lucas Digne qu'il monte beaucoup plus en puissance. « Il faut qu'il se réveille ! Qu’il soit venu en acceptant ce rôle de n°2, d’accord, mais il n’est pas en vacances ni en préretraite. On ne dit pas que c’est le cas, mais ça, on n’acceptera pas. Il doit se battre et essayer d’être meilleur que Nuno parce que Nuno ne jouera pas tous les matches. Il doit se bagarrer, ça fait aussi partie de sa phase d’adaptation », souffle un membre du PSG dont les propos sont rapportés par le média français.

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On veut encore laisser un peu de temps à Lucas Digne pour bien assimiler les consignes tactiques de Luis Enrique. L'Espagnol exige notamment que ses latéraux apportent le surnombre dans l'entrejeu. Le latéral gauche sait donc ce qu'il lui reste à faire pour gagner du crédit aux yeux de son entraîneur, qui ne laissera rien passer. Ce n'est que le début de saison et des ajustements sont encore nécessaires au sein du club de la capitale. Mais la patience du Paris Saint-Germain est parfois bien maigre. Lucas Chevalier peut en témoigner...