PSG : Ni vacances, ni retraite, Lucas Digne déjà menacé

Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉
Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.
A l'instant T le vendre serait une vente pour rien ou presque. Il a tout intérêt à vendre quand ça va un peu mieux que maintenant
Abnee ouaisledragon en latéral gauche toute la saison....
Je te dis juste qu il n'a pas été titulaire sur les 2 finales preuve s'il en etait qu il n'etait pas clé ni indispensable.... Apres tes delires sur le fait qu il aient acheté les 2 compet, je m'en carre et de plus je ne suis absolument pas parisien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading