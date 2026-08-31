L’OL refourgue un indésirable au Red Star

Toujours absent des plans de Paulo Fonseca, Mahamadou Diawara ne passera pas la saison à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain va repartir en prêt, cette fois du côté du Red Star qui évolue en Ligue 2.

Il n’y a pas eu de miracle pour Mahamadou Diawara (21 ans). Suite à son prêt à Antwerp la saison dernière, le milieu de l’Olympique Lyonnais n’a pas regagné les faveurs de Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones l’a laissé à l’écart du groupe lors des premiers rendez-vous de la saison. Dans ces conditions, le joueur formé au Paris Saint-Germain a tout intérêt à se trouver une nouvelle porte de sortie avant la fin du mercato mardi soir.

Sauf contretemps de dernière minute, l’indésirable devrait bien prendre la porte, lui que l’on annonce au Red Star. Nos confrères du Parisien annoncent son prêt imminent avec une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. Attendu mardi pour la visite médicale, Mahamadou Diawara fera son retour en région parisienne où sa venue a été validée à tous les niveaux au Red Star.

L’entraîneur Damien Périnelle a en effet donné son accord, précise Foot Mercato, qui ajoute que les actionnaires du pensionnaire de Ligue 2 ont également approuvé le possible transfert définitif l’été prochain. De son côté, le natif de Longjumeau a accepté de diminuer son salaire pour faciliter son arrivée au sein d’une équipe qui devrait lui offrir un temps de jeu important. Il faut dire que sa dernière saison en Belgique, avec seulement 9 matchs toutes compétitions confondues, lui a sûrement laissé un goût amer.