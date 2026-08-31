OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

Entré dans sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico semble en mesure de quitter le club rhodanien dans les ultimes heures du mercato. Le défenseur international argentin est même annoncé comme proche de la Juventus.

Auteur d'une bonne Coupe du monde avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico a retrouvé le chemin de la compétition avec l'Olympique Lyonnais a joué quelques minutes contre Fenerbahçe et presque tout le match face au Havre. Mais le défenseur de 34 ans le sait, du côté des dirigeants de l'OL, on aimerait le voir partir, le coéquipier de Lionel Messi étant entré dans son ultime année de contrat. Ces derniers jours, on a évoqué l'intérêt de la Juventus pour Nicolas Tagliafico , ce qui pourrait permettre à ce dernier de rebondir dans un club très prestigieux. Ce lundi, alors que le temps presse, Fabrizio Romano confirme que le club turinois veut effectivement faire signer l'international argentin, mais il y a une condition sine qua non avant que le transfert se réalise.

La Juventus fixe une condition

Le célèbre journaliste italien précise que la Juventus ne fera signer Nicolas Tagliafico que si Juan Cabal, le latéral international colombien, quitte la Vieille Dame. A 24 heures de la fin du marché des transferts, le défenseur de 25 ans a des touches avec l'Atalanta, mais rien n'est fait. Pour que la Juventus recrute, il faut donc aboutir à un accord avec les dirigeants de Bergame, puis avec ceux de l'Olympique Lyonnais. Il est donc évident que ce départ de Nicolas Tagliafico pour la Juventus est loin d'être acquis.

De son côté, Nicolas Tagliafico a pris les devants en faisant savoir aux dirigeants de la Juventus qu'il était d'accord pour venir si l'Olympique Lyonnais donnait son feu vert. Mais cela n'engage que lui pour l'instant, car le club de Serie A n'a transmis aucune offre à l'OL, et que de son côté, Lyon attend toujours une proposition pour celui qui sera libre de signer où il veut en juin prochain.