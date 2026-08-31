OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

Sergio...j aime barcola encore plus acheté 50 vendu 145 !!! Mais krava est largement au dessus .on a pas toucher a notre 11 de départ et c est deja très très fort !!! Ramos lee barcola mbaye bye bye
50M pour 6 mois, merci oui :)
Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉
Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.
A l'instant T le vendre serait une vente pour rien ou presque. Il a tout intérêt à vendre quand ça va un peu mieux que maintenant
|Équipe
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|2
|3
|8
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🚨⚪️⚫️ Juventus are in direct talks with Nico Tagliafico’s camp over possible move on Deadline Day. Nico has informed the club that he’d be open to joining Juventus. Deal depends on Cabal exit with Atalanta keen.