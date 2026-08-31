OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition
Nicolas Tagliafico - Olympique Lyonnais

OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

OL31 août , 17:30
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Entré dans sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nicolas Tagliafico semble en mesure de quitter le club rhodanien dans les ultimes heures du mercato. Le défenseur international argentin est même annoncé comme proche de la Juventus.
Auteur d'une bonne Coupe du monde avec l'Argentine, Nicolas Tagliafico a retrouvé le chemin de la compétition avec l'Olympique Lyonnais a joué quelques minutes contre Fenerbahçe et presque tout le match face au Havre. Mais le défenseur de 34 ans le sait, du côté des dirigeants de l'OL, on aimerait le voir partir, le coéquipier de Lionel Messi étant entré dans son ultime année de contrat. Ces derniers jours, on a évoqué l'intérêt de la Juventus pour Nicolas Tagliafico, ce qui pourrait permettre à ce dernier de rebondir dans un club très prestigieux. Ce lundi, alors que le temps presse, Fabrizio Romano confirme que le club turinois veut effectivement faire signer l'international argentin, mais il y a une condition sine qua non avant que le transfert se réalise.

La Juventus fixe une condition

Le célèbre journaliste italien précise que la Juventus ne fera signer Nicolas Tagliafico que si Juan Cabal, le latéral international colombien, quitte la Vieille Dame. A 24 heures de la fin du marché des transferts, le défenseur de 25 ans a des touches avec l'Atalanta, mais rien n'est fait. Pour que la Juventus recrute, il faut donc aboutir à un accord avec les dirigeants de Bergame, puis avec ceux de l'Olympique Lyonnais. Il est donc évident que ce départ de Nicolas Tagliafico pour la Juventus est loin d'être acquis.
De son côté, Nicolas Tagliafico a pris les devants en faisant savoir aux dirigeants de la Juventus qu'il était d'accord pour venir si l'Olympique Lyonnais donnait son feu vert. Mais cela n'engage que lui pour l'instant, car le club de Serie A n'a transmis aucune offre à l'OL, et que de son côté, Lyon attend toujours une proposition pour celui qui sera libre de signer où il veut en juin prochain.

Lire aussi

OL : Six titulaires concernés par un potentiel départ !OL : Six titulaires concernés par un potentiel départ !
Articles Recommandés
Lione Messi Annonce Sa Retraite Internationale
Foot Mondial

Lionel Messi annonce sa retraite internationale

Mccourt Arnaque Lom En Subit Les Consequences
OM

L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer

Le Ballon d'Or rassure le PSG
PSG

Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé

Lol Refourgue Un Indesirable Au Red Star
OL

L’OL refourgue un indésirable au Red Star

Fil Info

31 août , 17:37
Lionel Messi annonce sa retraite internationale
31 août , 17:00
L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer
31 août , 16:40
Dembélé 2030, le PSG n'a même pas tremblé
31 août , 16:20
L’OL refourgue un indésirable au Red Star
31 août , 16:00
Kondogbia a plombé l’OM, L’Équipe le fracasse
31 août , 15:30
PSG : Ni vacances, ni retraite, Lucas Digne déjà menacé
31 août , 15:16
Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool
31 août , 15:00
EdF : Olise, Deschamps s'est gravement trompé
31 août , 14:30
Nouveau jackpot, Monaco se débarrasse de Balogun

Derniers commentaires

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Sergio...j aime barcola encore plus acheté 50 vendu 145 !!! Mais krava est largement au dessus .on a pas toucher a notre 11 de départ et c est deja très très fort !!! Ramos lee barcola mbaye bye bye

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

50M pour 6 mois, merci oui :)

Bradley Barcola signe officiellement à Liverpool

Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉

OL : Nicolas Tagliafico s'en va, il y a une condition

Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

A l'instant T le vendre serait une vente pour rien ou presque. Il a tout intérêt à vendre quand ça va un peu mieux que maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading