PSG : Luis Campos travaille sur une dernière recrue

La fermeture du mercato estival étant prévue mardi soir, le Paris Saint-Germain n'exclut pas de recruter un voire plusieurs nouveaux joueurs dans l’optique de renforcer le groupe de Luis Enrique.

Pour l’instant, le club de la capitale française s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Dans le sens des arrivées, le PSG a déjà déboursé 152 millions d’euros pour s’attacher les services de Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Godts ou Lucas Digne. Au niveau des départs, Paris a réussi à équilibrer la balance avec les transferts de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou Kang-in Lee. Mais le tableau du mercato de Paris va encore bouger avant la fin.

En même temps, le club francilien s’apprête à signer la plus grosse vente de son histoire avec Bradley Barcola. Trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, l'attaquant français va effectivement s’engager avec les Reds de Liverpool contre un chèque de 145 millions d’euros. De l’argent que la direction du PSG prévoit de réinvestir avant la fin du mercato d’été.

Le PSG à l'affût de bonnes opportunités de marché

En effet, d’après les dernières informations de La Source Parisienne, le mercato est loin d’être fini autour du Parc des Princes. « Le mercato du PSG n’est peut-être pas encore terminé côté arrivées : des choses peuvent encore se passer dans les prochaines heures. Si une bonne opportunité se confirme, on verra », peut-on lire sur le compte X du média parisien.

Cette nouvelle montre en tout cas que Luis Campos continue d’étudier toutes les pistes pour renforcer encore un peu plus l’effectif de Luis Enrique en vue d’une saison importante, lors de laquelle le PSG cherchera à réaliser le triplé en Ligue des Champions. Pour réussir ce grand objectif, le directeur sportif portugais pourrait donc ajouter un ou deux renforts de choix, notamment en attaque, pour que Paris reste le club à battre sur la planète foot.