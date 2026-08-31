PSG : Luis Campos travaille sur une dernière recrue
Luis Campos Luis Enrique PSG

PSG : Luis Campos travaille sur une dernière recrue

PSG31 août , 8:20
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La fermeture du mercato estival étant prévue mardi soir, le Paris Saint-Germain n'exclut pas de recruter un voire plusieurs nouveaux joueurs dans l’optique de renforcer le groupe de Luis Enrique.
Pour l’instant, le club de la capitale française s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts. Dans le sens des arrivées, le PSG a déjà déboursé 152 millions d’euros pour s’attacher les services de Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Godts ou Lucas Digne. Au niveau des départs, Paris a réussi à équilibrer la balance avec les transferts de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani ou Kang-in Lee. Mais le tableau du mercato de Paris va encore bouger avant la fin.
En même temps, le club francilien s’apprête à signer la plus grosse vente de son histoire avec Bradley Barcola. Trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, l'attaquant français va effectivement s’engager avec les Reds de Liverpool contre un chèque de 145 millions d’euros. De l’argent que la direction du PSG prévoit de réinvestir avant la fin du mercato d’été.

Le PSG à l'affût de bonnes opportunités de marché

En effet, d’après les dernières informations de La Source Parisienne, le mercato est loin d’être fini autour du Parc des Princes. « Le mercato du PSG n’est peut-être pas encore terminé côté arrivées : des choses peuvent encore se passer dans les prochaines heures. Si une bonne opportunité se confirme, on verra », peut-on lire sur le compte X du média parisien.
Cette nouvelle montre en tout cas que Luis Campos continue d’étudier toutes les pistes pour renforcer encore un peu plus l’effectif de Luis Enrique en vue d’une saison importante, lors de laquelle le PSG cherchera à réaliser le triplé en Ligue des Champions. Pour réussir ce grand objectif, le directeur sportif portugais pourrait donc ajouter un ou deux renforts de choix, notamment en attaque, pour que Paris reste le club à battre sur la planète foot.

Lire aussi

PSG : Barcola signe ce dimanche à Liverpool pour 145MEPSG : Barcola signe ce dimanche à Liverpool pour 145ME
Articles Recommandés
Rennes Trouve Son Nouvel Attaquant Cest Du Lourd
Rennes

Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd

Alerte Au Psg Luis Enrique Exige Cette Recrue
PSG

Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue

Ol Une Offre A 80 Me Envoie Fofana En Angleterre
OL

OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre

Om Mccourt Veut Virer Hoejbjerg La Juve Lui Vient En Aide
OM

OM : McCourt veut virer Hojbjerg, la Juve lui vient en aide

Fil Info

31 août , 13:00
Rennes trouve son nouvel attaquant, c'est du lourd
31 août , 12:40
Alerte au PSG, Luis Enrique exige cette recrue
31 août , 12:20
OL : Une offre à 80 ME envoie Fofana en Angleterre
31 août , 12:00
OM : McCourt veut virer Hojbjerg, la Juve lui vient en aide
31 août , 11:30
Dix transferts en deux jours, coup de folie à Nantes
31 août , 11:00
Lille-PSG : Eric Wattellier répond à la polémique
31 août , 10:30
OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele
31 août , 10:00
Nantes : Le nouveau coach met déjà la pression sur Kita
31 août , 9:40
50 ME, Rennes choque la Premier League

Derniers commentaires

OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele

Vu son niveau c’est peut être mieux pour Marseille s’il vient pas

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Et toi t'es bon a quoi hormis inventer des vies aux gens ??

OM : La DNCG bloque la signature de Ndombele

L'OL a dû faire baisser sa masse salariale de 40% la saison dernière, et vous semblez dans une situation similaire...

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

La nest pas la question, il aurait mis 100 milliard cest pareil si derrière t'as l'ambition de Lorient.. et ca cest pas normal, et toujours le sempiternel refrain de debile " tu as mis combien toi " lol moi jai pas eu la prétention de racheter L'OM...donc vue quon a pas mis un radis on doit rien exigé le supporter doit fermer sa gueule ??? Espèce de soumis va

OL : Lyon signe l'énorme coup Youssouf Fofana

@Juni Ca peut être frustrant, comme surtout(pour moi), une occasion qu'est le prêt, dans la situation sportive et financière de l'ol actuelle, de voir évoluer chez nous des joueurs qui n'auraient même pas daignés (je force un peu le trait, mais y a de ça),mettre notre club sur leur trajectoire de carrière. Endrick, Athekame, maintenant possiblement Fofana. Un jour, peut être que le club aura les arguments financiers et sportifs, pour avoir sous contrats ce genre de joueurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading