Kondogbia a plombé l’OM, L’Équipe le fracasse

Kondogbia a plombé l’OM, L’Équipe le fracasse

OM31 août , 16:00
parCorentin Facy
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Aligné en défense centrale ce dimanche soir à Monaco, Geoffrey Kondogbia a vécu un calvaire jusqu’à sa sortie sur blessure. Sa performance a suscité de vives critiques chez les supporters et dans la presse.
Pour la deuxième fois en deux journées de Ligue 1, Bruno Genesio a décidé d’aligner Geoffrey Kondogbia en défense centrale, dimanche soir au stade Louis II contre Monaco. Solide face à Strasbourg il y a une semaine, l’international centrafricain a été beaucoup plus en difficulté en Principauté. Le jeune attaquant allemand Paris Brunner l’a mis au supplice, mettant en lumière les problèmes de vitesse de Geoffrey Kondogbia. Le journal L’Equipe n’a d’ailleurs pas raté l’ancien joueur de Monaco et de l’Atlético de Madrid en lui attribuant la très mauvaise note de 2/10 dans son édition du jour.
« C'est toujours le même problème lorsqu'il est aligné en défense centrale : il n'a pas la vitesse pour protéger son équipe dans la profondeur. Le deuxième but de l'ASM est terrible pour l'ancien monégasque. Sachant qu'il avait déjà raté son dégagement sur le premier but de l'ASM. Sorti sur une blessure à la cuisse droite, qui a abrégé son calvaire, et remplacé par Aguerd (58e), qui va désormais prendre le relais » écrit L’Equipe ce lundi au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco.

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Reste maintenant à voir combien de temps Geoffrey Kondogbia sera absent après cette nouvelle blessure, une de plus à son historique déjà chargé. Les supporters olympiens espèrent surtout que Nayef Aguerd, qui l’a remplacé en Principauté, tiendra le coup physiquement et sera en mesure d’enchaîner les matchs. D’autant que l’international marocain, proche de signer à la Real Sociedad il y a quelques semaines, est à présent pressenti pour rester à l’OM au moins une saison de plus.
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Je te dis juste qu il n'a pas été titulaire sur les 2 finales preuve s'il en etait qu il n'etait pas clé ni indispensable.... Apres tes delires sur le fait qu il aient acheté les 2 compet, je m'en carre et de plus je ne suis absolument pas parisien

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