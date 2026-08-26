PSG : Riolo passe aux aveux sur l'affaire Dembélé

PSG : Riolo passe aux aveux sur l'affaire Dembélé

PSG26 août , 13:20
parCorentin Facy
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Mis au repos pendant une semaine et absent pour le déplacement du PSG à Lille vendredi soir, Ousmane Dembélé a fait l’objet de plusieurs rumeurs ces dernières heures, dont une lancée par Daniel Riolo.
Sur les ondes de RMC mardi soir, le journaliste de l’After Foot a lâché une véritable bombe, affirmant qu’un départ n’était pas à exclure pour Ousmane Dembélé d’ici au 1er septembre. « Il y a un problème entre Dembélé et le PSG. Cette semaine de repos ressemble à une lourde punition » a lancé Daniel Riolo, ajoutant : « Je n’écarte même pas un départ. Je ne tomberai pas de ma chaise si ça arrivait ».
De quoi agiter la toile et inquiéter les supporters parisiens, vite rassurés par l’insider Djamel, dont les informations sur le PSG sont généralement très fiables. « Luis Enrique lui a simplement proposé de prendre quelques jours pour souffler et revenir à 100%. Une proposition acceptée avec plaisir par le joueur » a-t-il précisé.
Daniel Riolo a peut-être été un peu vite en besogne en évoquant un problème majeur entre Dembélé et le PSG, voire un départ. Ce que le journaliste a reconnu sur X ce mercredi au lendemain de cette soirée agitée. « Mise au point : Sur l’affaire Dembélé qui tombe juste avant le début de @AfterRMC. 1/ les versions divergent. Pendant l’émission on cherche. 2/ à 23h45 on a la bonne version. On a fait au mieux. C’est dur d’être patient. Désolé. Mais vais pas m’excuser pour les reprises foireuses de X » a publié le journaliste de RMC, qui reconnaît à demi-mot qu’il a certainement été trop vite dans son analyse à l’antenne.

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Dembélé sur le départ du PSG, il l’annonceDembélé sur le départ du PSG, il l’annonce
Cela a au moins le mérite de refermer pour le moment ce qui ressemblait à un début d’affaire Dembélé. Il n’en serait donc rien puisque le joueur aurait simplement accepté une proposition de Luis Enrique de le faire souffler afin que le Ballon d’Or, qui a écourté ses vacances pour disputer la Supercoupe d’Europe, puisse revenir à 100% de ses moyens physiques et mentaux.
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Derniers commentaires

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Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !

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Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

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Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

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