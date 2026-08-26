PSG : Riolo passe aux aveux sur l'affaire Dembélé

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !
Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324
Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!
Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là
C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
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|0
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|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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🗣️ @DanielRiolo après la mise au repos de Dembélé : "Il semblerait que ce soit une nouvelle gestion de Luis Enrique, un nouveau management. Ce soir, tout est rentré dans l'ordre. Il est probable que ce genre de break pour certains joueurs se reproduise pendant la saison."