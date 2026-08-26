PSG : Riolo passe aux aveux sur l'affaire Dembélé

Mis au repos pendant une semaine et absent pour le déplacement du PSG à Lille vendredi soir, Ousmane Dembélé a fait l’objet de plusieurs rumeurs ces dernières heures, dont une lancée par Daniel Riolo.

« Il y a un problème entre Dembélé et le PSG. Cette semaine de repos ressemble à une lourde punition » a lancé Daniel Riolo, ajoutant : « Je n’écarte même pas un départ. Je ne tomberai pas de ma chaise si ça arrivait ». Sur les ondes de RMC mardi soir, le journaliste de l’After Foot a lâché une véritable bombe, affirmant qu’un départ n’était pas à exclure pour Ousmane Dembélé d’ici au 1er septembre.a lancé Daniel Riolo, ajoutant :

De quoi agiter la toile et inquiéter les supporters parisiens, vite rassurés par l’insider Djamel, dont les informations sur le PSG sont généralement très fiables. « Luis Enrique lui a simplement proposé de prendre quelques jours pour souffler et revenir à 100%. Une proposition acceptée avec plaisir par le joueur » a-t-il précisé.

Daniel Riolo a peut-être été un peu vite en besogne en évoquant un problème majeur entre Dembélé et le PSG, voire un départ. Ce que le journaliste a reconnu sur X ce mercredi au lendemain de cette soirée agitée. « Mise au point : Sur l’affaire Dembélé qui tombe juste avant le début de @AfterRMC. 1/ les versions divergent. Pendant l’émission on cherche. 2/ à 23h45 on a la bonne version. On a fait au mieux. C’est dur d’être patient. Désolé. Mais vais pas m’excuser pour les reprises foireuses de X » a publié le journaliste de RMC, qui reconnaît à demi-mot qu’il a certainement été trop vite dans son analyse à l’antenne.

Cela a au moins le mérite de refermer pour le moment ce qui ressemblait à un début d’affaire Dembélé. Il n’en serait donc rien puisque le joueur aurait simplement accepté une proposition de Luis Enrique de le faire souffler afin que le Ballon d’Or, qui a écourté ses vacances pour disputer la Supercoupe d’Europe, puisse revenir à 100% de ses moyens physiques et mentaux.