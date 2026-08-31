Nouveau jackpot, Monaco se débarrasse de Balogun

Sergio...j aime barcola encore plus acheté 50 vendu 145 !!! Mais krava est largement au dessus .on a pas toucher a notre 11 de départ et c est deja très très fort !!! Ramos lee barcola mbaye bye bye
50M pour 6 mois, merci oui :)
Acheté 50 vendu 145 !!! Merci lyon 😉😉😉😉
Oui mais Tagliafico à 34 ans et à la dernière années de son contrat à l'OL ne doit pas valoir bien cher.
A l'instant T le vendre serait une vente pour rien ou presque. Il a tout intérêt à vendre quand ça va un peu mieux que maintenant
|Équipe
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|2
|3
|8
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