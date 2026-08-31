Nouveau jackpot, Monaco se débarrasse de Balogun

Non retenu par ses dirigeants malgré son contrat jusqu’en 2028, Folarin Balogun ne portera plus le maillot de l’AS Monaco. L’attaquant américain se rapproche d’Everton dont l’offre répond aux exigences monégasques.

Oui, c'est vrai qu'il y a des discussions concernant Balogun, avouait le Brésilien auprès du diffuseur du championnat français. C'est aussi pour cela qu'on a déjà recruté Abline. On est prêts à continuer avec nos qualités si Balogun part. On le saura très vite. » A la veille de la fermeture du marché des transferts, l’AS Monaco a encore besoin de vendre. Le directeur général Thiago Scuro ne s’est pas caché au micro de Ligue 1 +. Après la victoire face à l’Olympique de Marseille (2-0) dimanche, le dirigeant a confirmé le probable départ de Folarin Balogun, laissé en tribune à Louis-II. «, avouait le Brésilien auprès du diffuseur du championnat français.. »

Sans en dire davantage, Thiago Scuro pensait probablement aux échanges en cours avec Everton. Nos confrères de Foot Mercato révèlent des négociations très avancées entre les Toffees et l’AS Monaco, à la fois confiante et impatiente de conclure le deal. Les deux parties devraient effectivement parvenir à un accord supérieur à 40 millions d’euros. Encore une belle vente pour le club de la Principauté qui avait déjà récolté 41 millions d’euros (bonus compris) en envoyant Aladji Bamba à Newcastle, puis les 50 millions d’euros du Paris Saint-Germain pour Maghnes Akliouche.

Avec toutes ces recettes, l’AS Monaco espère empêcher le départ de son milieu sénégalais Lamine Camara, encore étincelant contre les Marseillais dimanche, tout comme Paris Brunner. Si l’ancien Nantais Matthis Abline a été recruté pour anticiper la sortie de Folarin Balogun, c’est bien le jeune Allemand qui fait oublier l’international américain pendant ce début de saison. Son doublé face à l’Olympique de Marseille, notamment avec un festival en solitaire, fait de lui le nouvel avant-centre numéro 1 des Monégasques.