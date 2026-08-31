L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer
Frank McCourt

L'OM pour 600ME, McCourt s'est fait arnaquer

OM31 août , 17:00
parEric Bethsy
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Agacé par les pertes financières, Frank McCourt laisse l’Olympique de Marseille dans une situation préoccupante. De quoi agacer les supporters et observateurs marseillais qui s’interrogent sur les compétences de l’actionnaire américain.
Bruno Genesio ne se fait pas d’illusions. D’ici la fermeture du mercato, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne s’attend pas à voir débarquer la moindre recrue. Le technicien a bien compris la situation de crise apparue suite à la colère de Frank McCourt. A force de combler les déficits enregistrés sous l’ère Pablo Longoria et Medhi Benatia, le propriétaire marseillais a fini par perdre patience et par exiger de nombreuses ventes de joueurs. Et tant pis si l’effectif s’affaiblit dangereusement. Un véritable cauchemar pour les amoureux du club phocéen comme Jean-Charles De Bono, choqué par la passivité de l’actionnaire.
« Ce n'est pas possible qu'un Américain qui met des millions et des milliards à droite, à gauche laisse couler un club, une société comme ça, s’est agacé le consultant de Football Club de Marseille. Parce que pour eux, c'est une société, c'est le business. Comment tu as pu laisser le club pendant cinq, six ans à des gens qui ont fait leur business personnel avant de faire le business du club ? A un moment donné, tu te rends compte de ça. Il y a des personnes qu'il embauche qui contrôlent et qui surveillent, et personne ne prévient de quoi que ce soit ? Il y a un truc qui ne va pas. C'est vraiment quelque chose qui me dérange. »

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« Ce n'est pas possible qu'un investisseur américain, alors que les Américains ne parlent que de business, puisse se faire piéger comme il s'est fait piéger. Ce n'était pas sur un an, ni sur deux ans, mais sur cinq, six ans, a souligné l’ancien joueur de l’OM. A un moment donné c'est : soit il met l'argent, ou alors il vend notre club, notre équipe, parce que ce sont nos couleurs, c'est notre ville, c'est Marseille. Il va le vendre au prix que vaut le club. Qu'il ne croie pas qu'il va le vendre 600 millions d'euros, parce que l'OM d'aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. » Pour le moment, la vente du club n’est pas d’actualité, du moins selon Frank McCourt.
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