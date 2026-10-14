Daniel Riolo agresse les supporters du PSG

La foi aveugle des supporters du PSG en faveur de Luis Enrique a le don de faire hurler Daniel Riolo, qui s'étonne que toutes les paroles de l'entraineur espagnol soient défendues à tout prix.

Luis Enrique a surpris ce mardi en conférence de presse avec sa prise de parole laissant entendre qu’il espérait que Manchester City ne soit pas privé de ses titres gagnés pendant les années où il a gonflé artificiellement ses revenus et enfreint plus de 100 règles financières de la Premier League. « On attend et j'espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu'ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident », a ainsi lancé l’entraineur du PSG. La fraude financière de Manchester City fait énormément réagir en Angleterre, où des anciennes stars du championnat ont clairement demandé à ce que les sanctions soient exemplaires à l’encontre des Sky Blues.

Riolo passe la deuxième couche sur Luis Enrique

Daniel Riolo n’a pas caché qu’il avait été choqué par une telle déclaration de la part de Luis Enrique, qui espère donc que Manchester City s’en tirera sans être puni. « Si demain une équipe aligne onze mecs dopés mais qu’ils courent plus vite sur le terrain, c'est mérité ? Là, on parle de soupçons de dopage financier massif pendant des années. Si tu achètes des joueurs avec de l'argent que tu n'as pas le droit d'injecter, ton avantage, il est construit avant de rentrer sur la pelouse », s’est époumonée le polémiste de RMC, pour qui Luis Enrique est bien complaisant avec un club dont la culpabilité a été reconnue en première instance, même si la sanction n’est pas encore tombée.

Cela a valu à Daniel Riolo de recevoir de copieux messages sur les réseaux sociaux. Et le consultant de l’After Foot de passer la seconde couche dans la foulée. « Je constate ce matin que bcp de supporters du PSG sont également supporters de Man City. Je pense que leur coach leur dirait de manger de la merde, ils seraient deux minutes après la tête dans les chiottes. Le clubisme, une belle maladie mentale… », a lancé un Daniel Riolo qui s’est vu répondre qu’il n’avait toujours pas digéré de voir Luis Enrique réussi à Paris, après l’avoir trainé dans la boue pendant ses premiers mois dans la capitale. Entre clubisme et fixette, sortez le pop-corn.