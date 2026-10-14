Daniel Riolo agresse les supporters du PSG

Daniel Riolo agresse les supporters du PSG

PSG
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La foi aveugle des supporters du PSG en faveur de Luis Enrique a le don de faire hurler Daniel Riolo, qui s'étonne que toutes les paroles de l'entraineur espagnol soient défendues à tout prix.
Luis Enrique a surpris ce mardi en conférence de presse avec sa prise de parole laissant entendre qu’il espérait que Manchester City ne soit pas privé de ses titres gagnés pendant les années où il a gonflé artificiellement ses revenus et enfreint plus de 100 règles financières de la Premier League. « On attend et j'espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu'ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident », a ainsi lancé l’entraineur du PSG. La fraude financière de Manchester City fait énormément réagir en Angleterre, où des anciennes stars du championnat ont clairement demandé à ce que les sanctions soient exemplaires à l’encontre des Sky Blues.

Riolo passe la deuxième couche sur Luis Enrique

Daniel Riolo n’a pas caché qu’il avait été choqué par une telle déclaration de la part de Luis Enrique, qui espère donc que Manchester City s’en tirera sans être puni. « Si demain une équipe aligne onze mecs dopés mais qu’ils courent plus vite sur le terrain, c'est mérité ? Là, on parle de soupçons de dopage financier massif pendant des années. Si tu achètes des joueurs avec de l'argent que tu n'as pas le droit d'injecter, ton avantage, il est construit avant de rentrer sur la pelouse », s’est époumonée le polémiste de RMC, pour qui Luis Enrique est bien complaisant avec un club dont la culpabilité a été reconnue en première instance, même si la sanction n’est pas encore tombée.
Cela a valu à Daniel Riolo de recevoir de copieux messages sur les réseaux sociaux. Et le consultant de l’After Foot de passer la seconde couche dans la foulée. « Je constate ce matin que bcp de supporters du PSG sont également supporters de Man City. Je pense que leur coach leur dirait de manger de la merde, ils seraient deux minutes après la tête dans les chiottes. Le clubisme, une belle maladie mentale… », a lancé un Daniel Riolo qui s’est vu répondre qu’il n’avait toujours pas digéré de voir Luis Enrique réussi à Paris, après l’avoir trainé dans la boue pendant ses premiers mois dans la capitale. Entre clubisme et fixette, sortez le pop-corn.

Lire aussi

PSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêvePSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêve
PSG : Daniel Riolo détruit Luis EnriquePSG : Daniel Riolo détruit Luis Enrique
Articles Recommandés
Genesio Paixao La Guerre Est Finie
OM

Genesio-Paixao, la guerre est finie

Le Parc des Princes bientôt propriété du PSG
PSG

Parc des Princes : Poissy menace poliment le PSG

Nakamura
OL

OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon

Tv Manchester City Psg A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue des Champions

TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Fil Info

Genesio-Paixao, la guerre est finie
Parc des Princes : Poissy menace poliment le PSG
OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon
TV : Manchester City - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
PSG : Luis Enrique persiste, Chevalier surclasse Donnarumma
Le clan Mbappé vire son avocate, elle envoie la facture
Seul Labrune peut encore sauver le LOSC
Jules Koundé ne signera pas au PSG
OM : Paixao, son vrai prix est terrifiant

Derniers commentaires

OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

De plus la réserve va très bien (je les regarde) ils sont second avec Feurs et Annecy le seul problème avec la réserve est qu'ils n'ont pas un milieu titulaire ( en 4 matchs 10 joueurs différents pour 3 postes)

OL : Tagliafico vendu en janvier, un géant européen s'avance

Qu'est ce que tu en sais qu'ils ne montrent rien a l'entrainement les jeunes?

OL : Paulo Fonseca dévoile celui qui sera l'arme fatale de Lyon

ah d'accord , Himbert la pepite n'est pas 9 et le remplacant naturel d'Openda?? Fonseca est quand meme un sacre apprenti sorcier hein...

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Vale46, Ne t'inquiètes pas, tu n'emmerdes personne, tu es bien trop insignifiant pour ça 😂🤣🤣 Et oui les clubs les plus puissants évoluent: Ste Etienne, Marseille, Lyon et maintenant le PSG. Rage rage rage !

Seul Labrune peut encore sauver le LOSC

Tu peux te faire des croisés sur pas grand chose. Openda a certainement pris beaucoup + de mauvais coup que Tiago Santos. Combien de fois il faudra répéter qu'on peux se faire les croisés sur un mauvais appui..... On en a vu 100 fois des tacles comme ca, sans croisés pour autant.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading