PSG : City qui garde ses trophées, Luis Enrique en rêve

Luis Enrique a été interrogé sur le délicat sujet des sanctions à venir contre Manchester City, coupable d'infractions financières en Premier League. Le coach du PSG aimerait que les victoires restent.

Avant le match de ce mercredi contre Manchester City, Luis Enrique a confié toute l’admiration pour le travail qui avait été effectué par son compatriote Pep Guardiola à la tête des Sky Blues. A l’heure où plus de 110 infractions financières ont été répertoriées et confirmées par la Premier League entre 2008 et 2016, cela jette un ombre au tableau de chasse du club anglais.

Mais pour Luis Enrique, qui évoque surtout le jeu pratiqué par la formation de Guardiola pendant toutes ces années, les titres gagnés pendant cette période doivent rester. « C'est beaucoup de bruit autour de grands clubs. Il faudra attendre la décision finale de la personne qui va décider ça. On attend et j'espère que tout finira bien pour Manchester City parce que tout ce qui a été fait sur le terrain a été incroyable. Tous les trophées qu'ils ont gagnés sont mérités. Il faut attendre ceux qui décident », a livré l’entraineur parisien, qui comme beaucoup a admiré le jeu pratiqué par la formation de Manchester sous la coupe de Pep Guardiola.

Luis Enrique s'attend à un beau match

L’avenir dira si Manchester City parvient à conserver les titres acquis pendant cette période, mais il va surement falloir encore attendre quelques semaines pour cela. En attendant, les Anglais caracolent en tête de la Premier League grâce à un début de saison parfait, et si le style est différent avec Enzo Maresca, l’efficacité est au rendez-vous. « J'aimais voir le City de Pep et celui de Maresca. C'est amusant, divertissant. Tu attaques beaucoup mais tu défends aussi. Ils sont dans un très bon moment, ils ont gagné tous les matchs. Ils sont premiers, ils ont beaucoup de joueurs de qualités, un manger avec des idées claires. C'est un défi motivant », a souligné le coach du PSG, persuadé que tout les ingrédients sont réunis pour assister à un beau match ce mercredi à l’Etihad.