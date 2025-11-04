Comme Mbappé et Verratti, il a adoré voir le PSG gagner après son départ

Le PSG a récemment réalisé son rêve, à savoir soulever la Ligue des champions. Un exploit qui a rendu fiers pas mal d'anciens joueurs du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a tout raflé la saison dernière et veut en faire de même dans quelques mois. Luis Enrique a totalement changé les mentalités dans la capitale et peut s'avancer confiant. Car ça n'a pas toujours été le cas chez les Franciliens. Si le PSG avait été proche de remporter la Ligue des champions en 2020, le groupe était construit différemment. Pablo Sarabia faisait notamment partie de l'aventure. L'international espagnol a adoré représenter le club de la capitale, avec la possibilité d'évoluer avec les plus grands joueurs du monde.

Sarabia heureux pour le PSG

Ces dernières heures, Pablo Sarabia, qui évolue aujourd'hui du côté d'Al-Arabi au Qatar, a en effet avoué dans Marca concernant ce Paris version Luis Enrique : « Le PSG ? C'était un rêve. J'ai eu la chance de jouer avec certains des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Je repars avec des amis et des souvenirs inoubliables. (...) Je suis un joueur d'équipe et je suis convaincu que le groupe l'emportera. Et j'apprécie que Luis Enrique ait instauré cet esprit à Paris.

J'étais très heureux de ce titre en Ligue des Champions, surtout de la manière dont il a été remporté, grâce à l'effort collectif vers un objectif commun. Luis Enrique est un excellent entraîneur, doté d'une forte personnalité, et il ne leur laisse aucun répit. C'est l'une des clés de son succès ».

Le PSG est désormais dans l'optique de défendre son titre en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique, qui ont hérité d'un nouveau tirage très relevé, ont remporté leurs trois premières rencontres face à l'Atalanta, le Barca et le Bayer Leverkusen. Ce mardi soir, les champions d'Europe auront l'occasion de faire un 4 sur 4 en cas de victoire contre le Bayern Munich. Et ça ne sera pas une mince affaire.