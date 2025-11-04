Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

Le PSG joue un vrai choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes. Une affiche qui fait saliver tant les deux équipes semblent se distinguer comme les deux favoris en C1.

Après avoir remporté ses trois premiers matchs de Ligue des Champions, y compris celui sur la pelouse du FC Barcelone lors de la deuxième journée, le Paris Saint-Germain se frotte à un autre gros morceau européen ce mardi. Les hommes de Luis Enrique accueillent le Bayern Munich, irrésistible en ce début de saison, aussi bien en Bundesliga qu’en coupe d’Europe. L’équipe de Vincent Kompany gagne tous ses matchs et pour le PSG, une victoire ce mardi serait une vraie performance. Reste à savoir quelle sera la tactique adoptée par Luis Enrique pour ce match entre deux équipes aux styles de jeu très similaires.

Sur l’antenne de Canal+, l’ancien joueur de Nantes et de l’OL Léo Dubois a livré son avis sur le sujet. Pour celui qui a également porté le maillot de l’équipe de France, ce n’est pas l’équipe qui aura la possession mais plutôt celle qui exploitera au mieux les transitions rapides qui aura une vraie chance de l’emporter. Un jeu en contre-attaque que le PSG et le Bayern Munich peuvent adopter au vu des joueurs qui composent les deux effectifs.

« Le PSG est au complet défensivement, ça c’est super important. Au milieu de terrain aussi et je pense que la colonne vertébrale de Paris, c’est leur point fort. Je pense que ça va se jouer sur des détails. La possession du ballon, je ne sais pas qui l’aura et je ne sais pas non plus si l’équipe qui aura la possession gagnera le match. Par contre, je pense que l’équipe de transition gagnera le match. A la récupération, si le PSG se projette rapidement, je pense qu’ils peuvent gagner le match » a estimé Léo Dubois sur le plateau de Canal+. Reste maintenant à voir qui remportera ce choc très attendu de la 4e journée de Ligue des Champions, en espérant bien sûr que cette affiche tienne toutes ses promesses. Il n’y a pas de raison que cela ne soit pas le cas au vu de la qualité des deux équipes depuis le début de la saison.