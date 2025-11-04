Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

et avec 2 jeunes au qatar gomes rodriguez et himbert et 2 suspendus
Tu n'auras pas dans la liste de la coupe du monde Olise , Cherki ET Akliouche, t'en auras 2sur 3 sachant que Olise c'est déja acté quasi de sur!!
Limité et avec des blessés, ca fait vraiment short il faut l'avouer.
les 2 etaient ds la liste de septembre
Le PSG peut l'emporter ce soir, mais sur les formes et les absents du moment, je mettrais une pièce sur le Bayern
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
🗣️ « Le match va se jouer sur des détails, et le PSG, avec sa colonne vertébrale, a ses chances. » Pour Léo Dubois, malgré les absences en attaque, Paris reste armé pour jouer la victoire demain au Parc 🔴🔵 Le Late, c’est maintenant sur CANAL+ FOOT 🖥️