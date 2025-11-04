ICONSPORT_274852_0169

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

PSG04 nov. , 13:20
parCorentin Facy
Le PSG joue un vrai choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes. Une affiche qui fait saliver tant les deux équipes semblent se distinguer comme les deux favoris en C1.
Après avoir remporté ses trois premiers matchs de Ligue des Champions, y compris celui sur la pelouse du FC Barcelone lors de la deuxième journée, le Paris Saint-Germain se frotte à un autre gros morceau européen ce mardi. Les hommes de Luis Enrique accueillent le Bayern Munich, irrésistible en ce début de saison, aussi bien en Bundesliga qu’en coupe d’Europe. L’équipe de Vincent Kompany gagne tous ses matchs et pour le PSG, une victoire ce mardi serait une vraie performance. Reste à savoir quelle sera la tactique adoptée par Luis Enrique pour ce match entre deux équipes aux styles de jeu très similaires.
Sur l’antenne de Canal+, l’ancien joueur de Nantes et de l’OL Léo Dubois a livré son avis sur le sujet. Pour celui qui a également porté le maillot de l’équipe de France, ce n’est pas l’équipe qui aura la possession mais plutôt celle qui exploitera au mieux les transitions rapides qui aura une vraie chance de l’emporter. Un jeu en contre-attaque que le PSG et le Bayern Munich peuvent adopter au vu des joueurs qui composent les deux effectifs.

PSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'OrPSG : Hakimi s'imagine bien Ballon d'Or
En pleine polémique, il va arbitrer PSG-BayernEn pleine polémique, il va arbitrer PSG-Bayern
« Le PSG est au complet défensivement, ça c’est super important. Au milieu de terrain aussi et je pense que la colonne vertébrale de Paris, c’est leur point fort. Je pense que ça va se jouer sur des détails. La possession du ballon, je ne sais pas qui l’aura et je ne sais pas non plus si l’équipe qui aura la possession gagnera le match. Par contre, je pense que l’équipe de transition gagnera le match. A la récupération, si le PSG se projette rapidement, je pense qu’ils peuvent gagner le match » a estimé Léo Dubois sur le plateau de Canal+. Reste maintenant à voir qui remportera ce choc très attendu de la 4e journée de Ligue des Champions, en espérant bien sûr que cette affiche tienne toutes ses promesses. Il n’y a pas de raison que cela ne soit pas le cas au vu de la qualité des deux équipes depuis le début de la saison.
Derniers commentaires

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

et avec 2 jeunes au qatar gomes rodriguez et himbert et 2 suspendus

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Tu n'auras pas dans la liste de la coupe du monde Olise , Cherki ET Akliouche, t'en auras 2sur 3 sachant que Olise c'est déja acté quasi de sur!!

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

Limité et avec des blessés, ca fait vraiment short il faut l'avouer.

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

les 2 etaient ds la liste de septembre

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

Le PSG peut l'emporter ce soir, mais sur les formes et les absents du moment, je mettrais une pièce sur le Bayern

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

