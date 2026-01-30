Clash Dembélé-PSG, Liverpool n'attend que ça

Avec le départ à venir de Mohamed Salah, Liverpool regarde du côté du PSG pour réaliser un nouveau transfert d'ampleur. Ousmane Dembélé, moins en réussite depuis son Ballon d'Or, est visé.

A l’image de son équipe, Ousmane Dembélé est beaucoup moins impressionnant en cette saison 2025-2026. Le titre européen et le sacre au Ballon d’Or sont difficiles à digérer, même maintenant que les blessures sont écartées. Mais c’est plutôt le Dembélé du FC Barcelone qui est actuellement en vue avec Paris , capable de quelques éclairs de folie comme son but contre Lille, mais aussi d’être beaucoup moins précis et en réussite, comme lors des matchs face au Paris FC et Newcastle.

Dembélé, le joueur parfait pour Liverpool

Au-delà des considérations physiques, il y a un nouvel élément à prendre en compte avec les discussions pour sa prolongation de contrat. Le joueur estime mériter un très gros salaire au PSG, non loin de ce que pouvait toucher Kylian Mbappé. Le PSG lui a rappelé, par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, qu’il n’y avait pas de passe-droit à la nouvelle politique salariale du PSG.

Une situation qui inspire un club anglais très gourmand l’été dernier : Liverpool. Les Reds vont certainement se séparer d’un Mohamed Salah avec qui la dernière saison est très compliquée. Selon le média anglais The Hard Tackle, le club de la Mersey estime que Dembélé serait un atout parfaitement adapté à sa ligne d’attaque pour remplacer l’Egyptien.

Pour le moment, le PSG n’est pas vendeur pour son Ballon d’Or, qui est aussi sa star offensive. Mais entre une possible saison décevante et des discussions compliquées pour sa prolongation, le vent pourrait bien tourner. Liverpool mise là-dessus et peut très bien rappeler qu’il sait mettre les moyens financiers pour se renforcer quand il le veut, comme ce fut le cas avec les centaines de millions d’euros dépensés l’été dernier.

L’ancien rennais pourrait en tout cas être tenté par l’idée de découvrir la Premier League après avoir été lancé en Ligue 1, avant d’exploser en Bundesliga puis de devenir l’un des joueurs les plus chers au monde avec son transfert au FC Barcelone. Son tour d’Europe prendrait en tout cas une allure prestigieuse avec une signature à Liverpool, même si son départ du PSG est encore très hypothétique.