Deux joueurs veulent partir, le PSG dit non

PSG29 janv. , 16:20
parEric Bethsy
Plutôt calme jusqu’ici, le mercato hivernal du Paris Saint-Germain ne devrait pas s’animer dans la dernière ligne droite. Certains Parisiens sont convoités à l’étranger. Mais le club de la capitale et son entraîneur Luis Enrique refusent de les libérer.
Malgré le discours de Luis Enrique, l’absence du Paris Saint-Germain dans le top 8 en Ligue des Champions n’est pas une bonne nouvelle. Le tenant du titre va s’ajouter deux matchs supplémentaires dans un calendrier déjà chargé. Peu épargnés par les pépins physiques, y compris mercredi face à Newcastle (1-1) lorsque le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia s’est tordu la cheville, les Parisiens n’avaient pas besoin d’alourdir leur agenda.
Dans ces conditions, des recrues plus confirmées que le jeune Dro Fernandez feraient du bien au club de la capitale, sauf que l’entraîneur espagnol et le conseiller sportif Luis Campos en ont décidé autrement. Ce n’est donc pas le moment de s’affaiblir en laissant filer des alternatives comme Kang-in Lee et Lucas Beraldo. D’après le journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain refuse catégoriquement de libérer ces deux joueurs convoités à l’étranger. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l’intérêt de l’Atlético Madrid pour le Sud-Coréen. Le club espagnol aurait même convaincu le milieu offensif mécontent de son statut chez l’actuel leader de Ligue 1.

Beraldo partant l'été prochain ?

Cela n’a pas suffi pour inciter la direction parisienne à revoir sa position tout aussi ferme en ce qui concerne le défenseur central. Notre confrère s’attend à ce que des courtisans se manifestent pour le Brésilien d’ici la fin du mercato lundi soir. Mais le Paris Saint-Germain ne cèdera pas et fera seulement un point sur son avenir l’été prochain. D’ici là, Kang-in Lee et Lucas Beraldo n’ont que très peu de chances d’intégrer le onze de départ si les habituels titulaires sont disponibles.
