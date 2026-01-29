ICONSPORT_281340_0364

PSG : Le mercato raté de Luis Campos fait bouillir le Qatar

PSG29 janv. , 12:20
parCorentin Facy
L’été dernier, le PSG a déçu ses supporters en se contentant de recruter Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. L’état-major du club de la capitale n’a pas non plus apprécié ce mercato et s’attend à autre chose dans six mois.
Dans l’euphorie de son sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a jugé bon de ne pas toucher à son effectif l’été dernier. Le club parisien s’est contenté de deux petits ajustements avec les arrivées de Lucas Chevalier pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma et d’Illya Zabarnyi afin de renforcer la concurrence dans le secteur défensif. Six mois plus tard, le bilan sur ce mercato estival de Luis Campos est négatif.
L’ancien gardien de Lille est à peine titulaire devant Matvey Safonov tandis que le défenseur ukrainien, en grande difficulté à chacune de ses apparitions, n’a pas du tout poussé Marquinhos sur le banc comme cela aurait pu être le cas. Surtout, les nombreuses blessures qui touchent le PSG depuis le début de la saison mettent en avant les limites de l’effectif avec peu de solutions à la disposition de Luis Enrique. Il est clair que le Paris Saint-Germain devra aborder la prochaine période estivale avec d’autres intentions comme le confirme le compte PSG Inside Actu sur X, qui révèle qu’en interne, le champion d’Europe a désormais bien conscience que son été 2025 a été très mal gérée.

Un mercato estival jugé « médiocre » en interne

« Le PSG sait qu’il ne pourra pas reproduire le mercato médiocre de l’été dernier. Des renforts sont attendus pour renouveler l’effectif et instaurer davantage de concurrence à certains postes clés. Paris va bouger cet été » explique notamment le compte spécialisé avant d’en dire davantage sur les pistes parisiennes dans l’optique du prochain mercato d’été. « Le PSG compte encore recruter portugais l’été prochain. En plus d’Anísio Cabral et Mora, Alberto Costa et Martim Fernandes figurent sur la short-list du club parisien. D'ailleurs Campos sera en mars à Porto » peut-on lire.

L’été prochain devrait donc être davantage animé dans la capitale française et ce ne sera pas pour déplaire aux supporters ni aux actionnaires du club, déçus par les décisions et les choix stratégiques de Luis Campos il y a six mois. Le Portugais a déjà réagi avec la signature de Dro Fernandez cet hiver. La question est maintenant de voir si une seconde recrue posera ses valises à Paris en ce mois de janvier ou s'il faudra désormais attendre juin prochain pour voir de nouveaux visages dans l’effectif.
Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Ba dans un sens, sa peut aussi les assomer et il peuvent tres bien se planter ce week end (cest qu'un example bien sur) surtout qu'il joue vs le PFC a l'exterieur, ce qui n'est pas simple non plus

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Je pensais que l'OM allait se qualifier, même un nul contre Brugges, je ne pensais pas qu'ils allaient se prendre une taule comme ça. Un OM irrégulier cette saison. Peu importe en tout cas je suis très content qu'on puisse jouer l'Europa à fond, parce que les ambitions sont claires, aller au bout et finir dans les 4 premiers du classement, ce qui, au vu de notre budget et difficultés financières, serait magnifique. Je suis juste un peu stressé par les blessés qui s'accumulent, en espérant que les joueurs récupèrent vite

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

j'adore ton humour discret

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ce n'est pas ce qu'il dit, mais tu as raison passons. C'est quoi le niveau ldc? Sérieusement? C'est de passer les barrages? Au moins les 1/4? Et combien de fois en 10 ans? C'est trop flou et fluctuant comme considération. Même en étant honnête on n'aura pas tous les mêmes attentes. Un club de ldc c'est selon moi un club qui y participe régulièrement. Sur les 10 dernières années on y est 3 fois, et 5 fois en europa. Mais la tendance la plus récente c'est la ldc. Après le parcours, perso, ça ne veux pas dire grand chose, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau mental que ça coince en ldc. Il y a sans doute moins de pression dans les têtes en europa. Enfin, c'est ma lecture... Et vous c'est pareil de mon point de vue. Vous êtes bien parti pour faire un bon parcours, et ça sera la deuxième année consécutive. Un palier peut-être franchi pour viser plus haut. Et je vous le souhaite.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

non un club de ldc c'est un club qui passe en 8eme regulierement ..faire de la figuration apres s'y etre qualifier ne fait pas de toi un club fait pour cette competition

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

