PSG : Le mercato raté de Luis Campos fait bouillir le Qatar

Ba dans un sens, sa peut aussi les assomer et il peuvent tres bien se planter ce week end (cest qu'un example bien sur) surtout qu'il joue vs le PFC a l'exterieur, ce qui n'est pas simple non plus
Je pensais que l'OM allait se qualifier, même un nul contre Brugges, je ne pensais pas qu'ils allaient se prendre une taule comme ça. Un OM irrégulier cette saison. Peu importe en tout cas je suis très content qu'on puisse jouer l'Europa à fond, parce que les ambitions sont claires, aller au bout et finir dans les 4 premiers du classement, ce qui, au vu de notre budget et difficultés financières, serait magnifique. Je suis juste un peu stressé par les blessés qui s'accumulent, en espérant que les joueurs récupèrent vite
j'adore ton humour discret
Ce n'est pas ce qu'il dit, mais tu as raison passons. C'est quoi le niveau ldc? Sérieusement? C'est de passer les barrages? Au moins les 1/4? Et combien de fois en 10 ans? C'est trop flou et fluctuant comme considération. Même en étant honnête on n'aura pas tous les mêmes attentes. Un club de ldc c'est selon moi un club qui y participe régulièrement. Sur les 10 dernières années on y est 3 fois, et 5 fois en europa. Mais la tendance la plus récente c'est la ldc. Après le parcours, perso, ça ne veux pas dire grand chose, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau mental que ça coince en ldc. Il y a sans doute moins de pression dans les têtes en europa. Enfin, c'est ma lecture... Et vous c'est pareil de mon point de vue. Vous êtes bien parti pour faire un bon parcours, et ça sera la deuxième année consécutive. Un palier peut-être franchi pour viser plus haut. Et je vous le souhaite.
non un club de ldc c'est un club qui passe en 8eme regulierement ..faire de la figuration apres s'y etre qualifier ne fait pas de toi un club fait pour cette competition
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
1️⃣ 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝’𝐡𝐢𝐯𝐞𝐫 Sauf énorme déception après le match de ce soir, le PSG a très peu de chances de recruter cet hiver. L’effectif est jugé court, mais faute d’accord sur des cibles identifiées, le club a rapidement abandonné plusieurs pistes. 1/5