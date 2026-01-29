PSG : Le mercato raté de Luis Campos fait bouillir le Qatar

L’été dernier, le PSG a déçu ses supporters en se contentant de recruter Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. L’état-major du club de la capitale n’a pas non plus apprécié ce mercato et s’attend à autre chose dans six mois.

Dans l’euphorie de son sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a jugé bon de ne pas toucher à son effectif l’été dernier. Le club parisien s’est contenté de deux petits ajustements avec les arrivées de Lucas Chevalier pour compenser le départ de Gianluigi Donnarumma et d’Illya Zabarnyi afin de renforcer la concurrence dans le secteur défensif. Six mois plus tard, le bilan sur ce mercato estival de Luis Campos est négatif.

L’ancien gardien de Lille est à peine titulaire devant Matvey Safonov tandis que le défenseur ukrainien, en grande difficulté à chacune de ses apparitions, n’a pas du tout poussé Marquinhos sur le banc comme cela aurait pu être le cas. Surtout, les nombreuses blessures qui touchent le PSG depuis le début de la saison mettent en avant les limites de l’effectif avec peu de solutions à la disposition de Luis Enrique. Il est clair que le Paris Saint-Germain devra aborder la prochaine période estivale avec d’autres intentions comme le confirme le compte PSG Inside Actu sur X, qui révèle qu’en interne, le champion d’Europe a désormais bien conscience que son été 2025 a été très mal gérée.

Un mercato estival jugé « médiocre » en interne

« Le PSG sait qu’il ne pourra pas reproduire le mercato médiocre de l’été dernier. Des renforts sont attendus pour renouveler l’effectif et instaurer davantage de concurrence à certains postes clés. Paris va bouger cet été » explique notamment le compte spécialisé avant d’en dire davantage sur les pistes parisiennes dans l’optique du prochain mercato d’été. « Le PSG compte encore recruter portugais l’été prochain. En plus d’Anísio Cabral et Mora, Alberto Costa et Martim Fernandes figurent sur la short-list du club parisien. D'ailleurs Campos sera en mars à Porto » peut-on lire. explique notamment le compte spécialisé avant d’en dire davantage sur les pistes parisiennes dans l’optique du prochain mercato d’été.peut-on lire.

L’été prochain devrait donc être davantage animé dans la capitale française et ce ne sera pas pour déplaire aux supporters ni aux actionnaires du club, déçus par les décisions et les choix stratégiques de Luis Campos il y a six mois. Le Portugais a déjà réagi avec la signature de Dro Fernandez cet hiver. La question est maintenant de voir si une seconde recrue posera ses valises à Paris en ce mois de janvier ou s'il faudra désormais attendre juin prochain pour voir de nouveaux visages dans l’effectif.