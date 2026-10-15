City veut renvoyer Donnarumma au PSG

City veut renvoyer Donnarumma au PSG

PSG
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La performance de Gianluigi Donnarumma est la grande déception du côté de Manchester City, qui comprend mieux pourquoi le PSG l'a remplacé par Matvey Safonov.
Une frappe à mi-distance à son premier poteau encaissée, un tir dévié dans son propre but, Gianluigi Donnarumma n’a pas montré son meilleur visage pour ses retrouvailles avec le PSG. Le gardien italien, clairement viré par Luis Enrique en raison de son jeu au pied défaillant et ce malgré sa très belle saison en Ligue des Champions, avait rejoint Manchester City en 2025.
S’il est souvent performant avec les Sky Blues, le fait qu’il soit aussi peu rassurant dans un gros match fait énormément réagir en Angleterre. Journaliste pour Sky Sports en charge de cette rencontre entre City et le PSG, Ben Ramson a forcément fait la comparaison avec Matvey Safonov, présent dans les buts parisiens ce mercredi soir à l’Etihad.
« Safonov a beaucoup subi la pression, notamment sur les coups de pied arrêtés et les corners où il n’a pas beaucoup rassuré. Mais il n’a pas commis d’erreur, a rassuré par ses arrêts sûrs et a réalisé un exploit sur sa ligne. Mais l’homme qu’il a remplacé dans les buts du PSG aurait du faire beaucoup mieux avec ce tir de Doué. Sa position dans les buts est mauvaise et il ne peut même pas aller chercher ce tir. Et à peine City revient qu’on le voit de nouveau en difficulté. Il peut-être furieux contre sa défense, mais il n’a pas été rassurant », a livré le journaliste de Sky Sports, pour qui sa performance, même avec un pénalty arrêté, pose des questions pour la suite de la saison.
Aussi fou que cela pourrait être, le PSG n’échangerait pour rien au monde un Matvey Safonov qui a ses défauts mais qui se montre plutôt rassurant, contre un Gianluigi Donnarumma capable de grands arrêts, mais aussi de belles bourdes qui finissent par coûter cher. Il n’est toutefois pas certain que chez les Anglais, on estime être les grands gagnants depuis que l’Italien a signé, alors que son prédécesseur Ederson a longtemps fait l’unanimité pendant huit ans.

Lire aussi

Le PSG a trouvé le successeur de KvaratskheliaLe PSG a trouvé le successeur de Kvaratskhelia
Le PSG envoie 70 ME pour un défenseur du BarçaLe PSG envoie 70 ME pour un défenseur du Barça
Articles Recommandés
Real Madrid Vinicius Insulte Dans Un Match Ou Il Ne Joue Pas
Liga

Real Madrid : Vinicius insulté dans un match où il ne joue pas

Om Le Mercato Dhiver Devoile Ca Va Faire Tres Mal
OM

OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal

Didier Deschamps Laisse Daniel Riolo Tranquille
Equipe de France

Didier Deschamps laisse Daniel Riolo tranquille

Ecl Cska Sofia Monaco Les Compos 18h45 Sur Canal Sport
Europa Conference League

ECL : CSKA Sofia - Monaco : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

Fil Info

Real Madrid : Vinicius insulté dans un match où il ne joue pas
OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal
Didier Deschamps laisse Daniel Riolo tranquille
ECL : CSKA Sofia - Monaco : les compos (18h45 sur Canal+ Sport)
EL : OL - Crystal Palace : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
TV : Diallo fait une fleur à France Télévisions
OM : Un attaquant écarté, son départ se précise
EdF : Le verdict est tombé pour Koné
L’OL cherche un pigeon à 50 millions d’euros

Derniers commentaires

OM : Le mercato d’hiver dévoilé, ça va faire très mal

Le principe de vendre Ok, mais encore faut-il des acheteurs. En ce début de saison, tu as pas grand monde qui brille. A la rigueur Harit est le seul qui a plus de valeur (hors jeunes du centre) maintenant qu'en juillet.

City veut renvoyer Donnarumma au PSG

C est surtout le travail.de Luis Henrique et de son staff qui pousse les joueurs à se dépasser se surpasser.

Olise au PSG, le Qatar a lancé les négociations

Jan Kirchhoff → Sunderland (janvier 2016) Sinan Kurt → Hertha Berlin (janvier 2016) Mdr...

PSG : Benatia attribue la victoire à Donnarumma

y a encore des truffes qui ècoutent Merdik Benatia ? Vraiment ? 🙄🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

LdC : L'Angleterre enterre la Ligue 1 après City-PSG

Je pense qu'il parle aux anglais, en gros les clubs anglais arrêtez de nous piller.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading