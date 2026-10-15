City veut renvoyer Donnarumma au PSG

La performance de Gianluigi Donnarumma est la grande déception du côté de Manchester City, qui comprend mieux pourquoi le PSG l'a remplacé par Matvey Safonov.

Une frappe à mi-distance à son premier poteau encaissée, un tir dévié dans son propre but, Gianluigi Donnarumma n’a pas montré son meilleur visage pour ses retrouvailles avec le PSG. Le gardien italien, clairement viré par Luis Enrique en raison de son jeu au pied défaillant et ce malgré sa très belle saison en Ligue des Champions , avait rejoint Manchester City en 2025.

S’il est souvent performant avec les Sky Blues, le fait qu’il soit aussi peu rassurant dans un gros match fait énormément réagir en Angleterre. Journaliste pour Sky Sports en charge de cette rencontre entre City et le PSG, Ben Ramson a forcément fait la comparaison avec Matvey Safonov, présent dans les buts parisiens ce mercredi soir à l’Etihad.

« Safonov a beaucoup subi la pression, notamment sur les coups de pied arrêtés et les corners où il n’a pas beaucoup rassuré. Mais il n’a pas commis d’erreur, a rassuré par ses arrêts sûrs et a réalisé un exploit sur sa ligne. Mais l’homme qu’il a remplacé dans les buts du PSG aurait du faire beaucoup mieux avec ce tir de Doué. Sa position dans les buts est mauvaise et il ne peut même pas aller chercher ce tir. Et à peine City revient qu’on le voit de nouveau en difficulté. Il peut-être furieux contre sa défense, mais il n’a pas été rassurant », a livré le journaliste de Sky Sports, pour qui sa performance, même avec un pénalty arrêté, pose des questions pour la suite de la saison.

Aussi fou que cela pourrait être, le PSG n’échangerait pour rien au monde un Matvey Safonov qui a ses défauts mais qui se montre plutôt rassurant, contre un Gianluigi Donnarumma capable de grands arrêts, mais aussi de belles bourdes qui finissent par coûter cher. Il n’est toutefois pas certain que chez les Anglais, on estime être les grands gagnants depuis que l’Italien a signé, alors que son prédécesseur Ederson a longtemps fait l’unanimité pendant huit ans.