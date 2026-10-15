Doué

Le PSG a trouvé le successeur de Kvaratskhelia

PSG
parEric Bethsy
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Buteur et passeur décisif contre Manchester City (4-2) mercredi en Ligue des Champions, Désiré Doué a crevé l’écran en première période. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain s’affirme de plus en plus et commence à s’offrir un nouveau statut.
Sans pitié pour les Anglais en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a cette fois donné une leçon à Manchester City. Les Parisiens ont réussi une première période de très haut niveau, à l’image de cette magnifique sortie de balle qui a abouti au but de Désiré Doué. Le jeune ailier symbolise à lui seul la supériorité de son équipe dans le premier acte. Inarrêtable, l’ancien joueur du Stade Rennais a également offert une passe décisive à Ousmane Dembélé. Sa performance a rappelé sa forme étincelante lors du récent rassemblement des Bleus, souligne Walid Acherchour, persuadé que cette saison peut devenir celle de Désiré Doué.
« Il y a eu la première année Dembélé, la deuxième année Kvaratskhelia et la troisième année sera celle de Doué, a prédit le journaliste du Winamax FC. Sa séquence entre le PSG et l'équipe de France est exceptionnelle. C'est le Doué qu'on a envie de voir et qu'on attend. On sait qu'il a le top 5 mondial facile dans les crampons, qu'il a eu des fulgurances dans sa jeune carrière déjà extraordinaire, hors du commun par rapport à son âge. Maintenant, Désiré ça doit être ton année si tu le désires. Montre-nous ton football pendant six, sept mois pour aller chercher des choses incroyables avec ton club ou ta sélection, mais en étant le spot numéro 1. »

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« Le joueur qu'on a vu sur les 30 premières minutes, c'est époustouflant, a encensé le chroniqueur. Sur l'impression visuelle, aux niveaux technique, physique, athlétique, QI foot, efficacité, toute la palette du footballeur moderne est réunie. On l'a eu par bribes, c'est un joueur monumental mais parfois frustrant. Là j'ai l'impression qu'il a eu un déclic avec l'équipe de France, et que quand il est comme ça, il est indispensable dans deux des plus grosses équipes aujourd'hui. Ce qu'il diffuse sur la première demi-heure, c'est effrayant. »
Bien sûr, Désiré Doué a encore des caps à franchir, à commencer par celui de la régularité. A l’Etihad Stadium par exemple, le Parisien a surtout brillé en début de match avant de lever le pied. L’objectif pour lui sera de réaliser des matchs pleins et de les répéter tout au long de l’exercice. Ce qui fera de lui un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain et sous les ordres de Zinédine Zidane.
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