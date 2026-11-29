12e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - AS Monaco : 1-3.

Buts : Nakamura (15e) pour l’OL ; Abline (23e), Vanderson (71e), Balogun (90e+10) pour Monaco.

Pourtant devant au score, l'Olympique Lyonnais s'est complètement fait renverser par l'AS Monaco (1-3). Les Gones ratent donc le podium et voient les Monégasques revenir au classement.

Alternant le bon et le moins bon depuis quelques semaines, l’OL disposait d’une belle occasion de monter sur le podium de la L1 en cas de victoire contre Monaco. Les Gones se donnaient toutes les chances de réussir leur mission avec un bon début de match, récompensé par l’ouverture du score de Nakamura. À la suite d’un joli mouvement collectif, l’attaquant japonais traversait toute la surface de gauche à droite avant d’envoyer une frappe croisée dans les filets de Hradecky et ouvrir par la même occasion son compteur de buts sous le maillot de Lyon (1-0 à la 15e). Un avantage de courte durée, puisque sur sa première occasion, Monaco égalisait ! Profitant d’une mauvaise relance de Bacher dans la surface, Abline fusillait Greif du plat du pied pour remettre les deux équipes dos à dos (1-1 à la 23e). Le score ne bougeait plus jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASM faisait la différence après l’heure de jeu. Parfaitement décalé par Abline sur le côté gauche de la surface, Minamino centrait à ras de terre au second poteau et Vanderson surgissait pour donner l’avantage à son équipe (1-2 à la 71e). Mené au score, l' OL tentait de revenir, mais le jeune Gomes Rodriguez se montrait trop timide (90e). Dans le temps additionnel, Nartey pensait égaliser pour les Gones, mais son but était refusé par la VAR pour une main de Tagliafico, pourtant collé à un défenseur de Monaco (92e). Au bout du bout, Boudache, seul au deuxième poteau sur un centre de Tolisso, ratait l’immanquable (96e). Et sur un contre final, Balogun tuait tout suspense en délivrant l'ASM d'un joli piqué du gauche au-dessus de Greif (1-3 à la 90e+10) pour offrir la victoire à Monaco.

À cause de cette défaite, la deuxième en trois journées, l'OL de Carlos Vicens rate donc l'occasion de monter sur le podium de la Ligue 1. Désormais septième, Lyon n'a qu'un point de retard sur l'OM, mais voit surtout l'ASM de Filipe Luis revenir. Hormis le PSG, seul en tête, la classement de la L1 est donc très serré, avec seulement trois points d'écart entre le deuxième et le huitième monégasque.