Le PSG est plus que jamais intéressé par l'arrivée de jeunes joueurs talentueux. Luca Williams-Barnett était notamment courtisé par le club de la capitale, même si le jeune milieu de terrain ne rejoindra finalement pas Paris.

Luis Enrique est très exigeant concernant les profils qu'il souhaite voir débarquer dans son équipe. Luis Campos est là pour aider l'entraîneur espagnol à renforcer son effectif de la meilleure des manières. Le technicien espagnol est particulièrement intéressé par le développement de jeunes joueurs motivés à l'idée de se faire une place au plus haut niveau. En Angleterre, un profil plaisait beaucoup au PSG : celui de Luca Williams-Barnett. Mais le natif de Luton a décidé de décliner l'intérêt du club de la capitale pour continuer avec Tottenham.

Le PSG rate un nouveau crack

C'est en tout cas ce qu'affirme ces dernières heures Team Talk. Le média indique notamment que le joueur de 18 ans a préféré tout mettre en œuvre pour obtenir un contrat de longue durée avec les Spurs. L'Anglais a plus que jamais envie de prouver sa valeur à Tottenham et de convaincre Roberto De Zerbi qu'il peut devenir une véritable solution dans les prochains mois.

À noter que Luca Williams-Barnett a également mis de côté l'intérêt du FC Barcelone. Tottenham va donc désormais pouvoir compter sur un talent qui ne demande qu'à s'épanouir dans le club londonien. Alors que les Spurs cherchent depuis quelque temps à retrouver un niveau en adéquation avec leur statut, ce genre de nouvelle a de quoi réjouir les supporters et les observateurs du club.

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Le PSG, de son côté, devra changer son fusil d'épaule pour parvenir à convaincre un autre jeune talent de rejoindre ses rangs. Dans les prochaines semaines, du mouvement pourrait avoir lieu dans la capitale. Les récentes blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont en effet rebattu les cartes pour Luis Enrique et son staff.