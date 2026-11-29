L1 : La VAR et l'OL, il y a bien un gros problème
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Avec l'OL c'est souvent difficile d'avoir les 3 pts sans pénalty j'ai l'impression. Quant il ne faut pas réduire l'adversaire a 10.
Un Monaco malade a donné une leçon à Lyon et au groupama, il faut cesser d'incriminer sans arrêt la VAR coté OL, ils auraient pu et dû dominer cet ASM comme le club inconnu d'Europa League. Indigne d'un prétendant au titre.
Référence contre Lyon ?
Tu vois tu passes ton temps à chouiner
" le défenseur suisse, qui espère faire une grosse prestation face à Nice la semaine prochaine au Vélodrome dans un match qui s’annonce très important pour l’OL. " ok le stagiaire ...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|7
|0
|5
|26
|17
|9
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|17
|12
|5
|20
|12
|5
|5
|2
|17
|13
|4
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|24
|25
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17