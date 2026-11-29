Ce dimanche soir, lors de sa défaite face à l’AS Monaco au Groupama Stadium (1-3), l’Olympique Lyonnais a une nouvelle fois subi des décisions arbitrales contraires.

Sale semaine pour le club rhodanien. Déjà frustré par la VAR face à Lillestrom en Europa League jeudi (0-0), sachant que l’arbitrage vidéo avait refusé un penalty pourtant évident pour une faute dans la surface sur Openda en toute fin de rencontre, Lyon a subi le même sort ce dimanche soir. Renversé par Monaco, malgré l’ouverture du score de Nakamura en début de match (15e), le groupe de Carlos Vicens pensait avoir égalisé dans le temps additionnel avec un but de Nartey (90e). Mais la réalisation du milieu danois a finalement été annulée.

Si au départ, tout le monde pensait que le ballon avait franchi les limites du terrain en début d’action, c’est finalement pour une main de Tagliafico que le but a été refusé. Une décision discutée par les supporters des Gones, sachant que le latéral argentin, qui a donc dévié le tir de Nartey, était au contact du défenseur monégasque Sané au moment de toucher le ballon involontairement. Il ne pouvait pas se couper le bras, qui était le long du corps, mais le règlement est formel à ce niveau. Quoi qu’il en soit, Monsieur Brisard a refusé le but et l’ASM a fini d’enterrer Lyon au bout du bout en marquant le but du 3-1 (90e+10).

En tout cas, cette décision de la VAR provoque une grosse accumulation, surtout que l’OL a déjà perdu pas mal de points sur ce type d'intervention cette saison. Toutes compétitions confondues, la vidéo est effectivement intervenue à neuf reprises pour annuler des buts ou un penalty lyonnais, plus que pour tout autre équipe de L1. Une stat qui ne va pas plaire aux supporters des Gones.