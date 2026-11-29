À l’issue d’un joli week-end de Coupe de France, rempli de surprises, le tirage au sort des 32es de finale se déroulera en début de semaine prochaine, avec l’entrée en lice des clubs de L1.

La Coupe de France va bientôt reprendre pour les clubs de Ligue 1. En effet, après un 8e tour qui a tenu en haleine tout le football français ce week-end, c’est désormais aux meilleures équipes du pays d’entrer en lice à l’occasion des 32es de finale.

À quelle heure voir le tirage au sort ?

lundi 30 novembre à partir de 19h00. Il aura lieu au Stade Bollaert de Lens, le vainqueur sortant de la Vieille Dame. Ce tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France se déroulera ce. Il aura lieu au Stade Bollaert de Lens, le vainqueur sortant de la Vieille Dame.

Sur quelles chaînes voir le tirage des 32es de finale ?

Le tirage de ces 32es de finale de cette 110e édition de la Coupe de France sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1, la chaîne officielle de la compétition. Il sera aussi diffusé en direct sur Youtube.

Comment va se passer le tirage au sort ?

En 32es de finale, le tirage n’est pas encore intégral. Les 64 clubs qualifiés, avec notamment le Petit Poucet de R3 à savoir Saint-Paul-en-Jarez, seront répartis dans trois groupes géographiques, de niveau équilibré. Cette répartition sera effectuée dans la journée de lundi par la FFF.

Les clubs qualifiés pour les 32es de finale ?

Ligue 1 (18 clubs) : Angers, Auxerre, Brest, Le Havre, Le Mans, Lens, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, Monaco, Nice, Paris FC, Paris SG, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Troyes.

Ligue 2 (9 clubs) : Annecy, Clermont, Montpellier, Nancy, Nantes, Red Star, Reims, Saint-Étienne, Sochaux-Montbéliard.

Ligue 3 (9 clubs) : Bourg-en-Bresse, Cannes, Concarneau, Fleury, Orléans, Quevilly Rouen, Rouen, Valenciennes, Versailles.

National 1 (8 clubs) : Bayonne, Chambly, Châteaubriant, Épinal, Limonest, Nîmes, Racing Club de France, Saint-Pryvé Saint-Hilaire.

National 2 (10 clubs) : Castanet, Genêts d'Anglet, Sablé, Saint-Pierre Milizac, Lannion, Saint-Ouen l'Aumône, Riviera, Thaon, Racing Besançon, Pontarlier.

Régional 1 (7 clubs + 1 outre-mer) : Endoume Catalans, Bressuire, Cosne, Stade Bordelais, Reipertswiller, Saint-Omer, Les Ulis + La Tamponnaise.

Régional 2 (1 club) : Oberlauterbach.

Régional 3 (1 club) : Saint-Paul-en-Jarez.

Ces 32es de finale de la Coupe de France auront lieu juste avant les fêtes de fin d’année, sachant que les rencontres sont prévues pour le week-end du 19-20 décembre prochains.