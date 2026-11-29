L'OL a fini par sombrer face à Monaco, dans un match qu'il pensait tenir en mains. La performance d'Ernest Nuamah a excédé les supporters lyonnais ce dimanche soir.

Meilleur buteur du club rhodanien cette saison, Ernest Nuamah a jusqu’à présent fait preuve d’une certaine efficacité offensive qui lui a permis d’éviter les critiques. Mais quand il ne trouve pas le chemin des filets, l’ailier lyonnais est tout de même bien peu dangereux et trop imprécis pour réellement peser sur une rencontre. Voilà désormais un mois qu’il n’a plus marqué avec l’OL, et le Ghanéen ne voit pas vraiment sa situation s’améliorer. Surtout qu’il a été le héros malheureux de son équipe ce dimanche soir, quand une passe trop molle en phase offensive a débouché sur un contre mortel de l’AS Monaco, et le but victorieux de Vanderson.

Titulaire indiscutable sur l’aile droite, Ernest Nuamah ne souffre pour le moment pas de la concurrence. Malgré toute sa bonne volonté, Kaïl Boudache reste un ton en-dessous et encore trop léger pour faire des grosses différences. Cela pourrait être amené à changer néanmoins si le Black Star continue de passer au travers de ses matchs comme ce fut le cas contre Monaco. En tout cas, son crédit auprès des supporters de l’OL commence à sérieuse s’épuiser.