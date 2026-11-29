11e journée de Bundesliga :

Signal Iduna Park.

Dortmund - Bayer Leverkusen : 1-2.

Buts : Nmecha (8e) pour Dortmund ; Schick (69e), Equi Fernandez (80e) pour le Bayer Leverkusen.

Avec ce succès, le Bayer Leverkusen relance complètement la course au titre en Allemagne. Si Dortmund reste leader avec un point d’avance sur le Bayern Munich et Fribourg, le Bayer (5e) revient à deux longueurs. Ce qui signifie que les cinq premiers de Bundesliga se tiennent tous en deux points après 11 journées.