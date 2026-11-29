Bundesliga : Leverkusen renverse Dortmund et relance tout
parAlexis Rose
11e journée de Bundesliga :
Signal Iduna Park.
Dortmund - Bayer Leverkusen : 1-2.
Buts : Nmecha (8e) pour Dortmund ; Schick (69e), Equi Fernandez (80e) pour le Bayer Leverkusen.
Avec ce succès, le Bayer Leverkusen relance complètement la course au titre en Allemagne. Si Dortmund reste leader avec un point d’avance sur le Bayern Munich et Fribourg, le Bayer (5e) revient à deux longueurs. Ce qui signifie que les cinq premiers de Bundesliga se tiennent tous en deux points après 11 journées.
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fallait mieux lire l'article ... ca parlait en nombre de point obtenu depuis le debut 2026
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pour moi tu dois aller voir 2 fois la var apres tu prends la decision mais sur merah c'est vraiment limite et en fin de match juste avant la sortie de nakamura le defenseur deboite les 2 joueurs dans la surface
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Pourtant tolisso est le meilleur milieu d ‘ Europe 😂😂
50%, le PSG élu au premier tour club préféré des Français
A bad : Je te rappelle que le PSG a acheté ses deux Champions League. ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
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|15
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|0
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|3
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|8
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|3
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|6
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|4
|5
|3
|19
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|24
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|4
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|2
|2
|8
|11
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|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17