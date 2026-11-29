50%, le PSG élu au premier tour club préféré des Français

Oui Sergio, le PSG a acheté les deux Champions League. En 2024-2025, le PSG a acheté les équipes de Liverpool, Aston Villa, Arsenal (2 fois) et l'Inter Milan. Et en 2025-2026, il a acheté les équipes de Chelsea (2 fois), Liverpool (2 fois), Bayern Munich (2 fois) et Arsenal. Et il a acheté les arbitres de tous ces matchs, principaux et VAR. Mais ce qui vrai, c'est que tu es un débile mental irrécupérable, que tu es un con fini et que tu es un clown unique dans ton genre.