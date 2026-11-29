Serie A : Côme donne une leçon à la Juventus
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Tu vois tu passes ton temps à chouiner
" le défenseur suisse, qui espère faire une grosse prestation face à Nice la semaine prochaine au Vélodrome dans un match qui s’annonce très important pour l’OL. " ok le stagiaire ...
Ouin ouin
Oui Sergio, le PSG a acheté les deux Champions League. En 2024-2025, le PSG a acheté les équipes de Liverpool, Aston Villa, Arsenal (2 fois) et l'Inter Milan. Et en 2025-2026, il a acheté les équipes de Chelsea (2 fois), Liverpool (2 fois), Bayern Munich (2 fois) et Arsenal. Et il a acheté les arbitres de tous ces matchs, principaux et VAR. Mais ce qui vrai, c'est que tu es un débile mental irrécupérable, que tu es un con fini et que tu es un clown unique dans ton genre.
A Sardine Duke : OM Vs Nice OL Vs OM Brest Vs OM OL Vs Lille Tu en penses quoi ? Mdr
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|7
|0
|5
|26
|17
|9
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|17
|12
|5
|20
|12
|5
|5
|2
|17
|13
|4
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|12
|4
|5
|3
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|24
|25
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17