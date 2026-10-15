Le PSG envoie 70 ME pour un défenseur du Barça

A la recherche d’un défenseur polyvalent pour compléter son riche effectif, le PSG cible Eric Garcia. Le club parisien est prêt à débourser 70 millions d’euros pour s’offrir l’international espagnol de 25 ans.

Le Paris Saint-Germain s’est montré très actif lors du mercato estival, notamment pour remodeler son secteur offensif. Le club de la capitale n’a en revanche pas réussi à trouver les renforts espérés en défense. Dans un monde idéal, Luis Enrique et Luis Campos auraient aimé recruter un joueur capable de doubler le poste de Marquinhos mais aussi d’Achraf Hakimi en tant que latéral droit. Les recherches se poursuivent dans l’optique du prochain mercato estival et selon El Desmarque, un joueur fait l’unanimité en interne.

Il s’agit d’Eric Garcia, international espagnol de 25 ans aux 22 sélections avec la Roja. Titulaire indiscutable d’Hansi Flick à Barcelone depuis le début de la saison, l’ex-défenseur de Manchester City est doucement en train d’envoyer Jules Koundé sur le banc. Ses performances sont très appréciées en Catalogne et au-delà puisque le Paris SG en fait sa priorité défensive pour l’été prochain selon le média espagnol.

Le PSG prêt à miser 70 ME sur Garcia

Luis Enrique estime Eric Garcia capable de jouer aussi bien en défense centrale et au poste de latéral droit, une double-utilisation précieuse qui pourrait encourager le club Bleu et Rouge à dépenser une grosse somme pour attirer Eric Garcia. Sous contrat avec le club blaugrana jusqu’en juin 2031, le natif de Barcelone pourrait bien faire l’objet d’une offre importante à hauteur de 70 millions d’euros. A un tel prix, Barcelone sera-t-il en mesure de refuser les avances parisiennes ?

La question peut se poser. Il faudra également savoir si Eric Garcia a de son côté des velléités de départ pour le PSG alors qu’il s’est enfin imposé comme un titulaire et un cadre au sein de son club formateur. L’intérêt du double champion d’Europe pour le défenseur barcelonais se confirme en tout cas, alors que la presse espagnole avait déjà associé le nom d’Eric Garcia à Paris il y a quelques semaines.