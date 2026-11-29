Titulaire en l'absence d’Emerson, Ulisses Garcia commence à sérieusement monter en pression du côté de l’Olympique de Marseille.

Une semaine après la déroute subie face au Mans au Vélodrome, avec une défaite 2-3 alors que l’OM menait tranquillement 2-0 jusqu’à la 70e minute de jeu, le club phocéen n’avait pas d’autre choix que de se racheter. Si Marseille avait déjà un peu retrouvé le sourire jeudi dernier en battant Levski en Europa League (1-0) pour se relancer complètement dans la course à la qualification, l’ OM a réussi à enchaîner ce dimanche. En effet, du côté d’Auxerre, Marseille s’est logiquement imposé grâce à des buts de Gouiri et de Paixao (2-0).

Une victoire qui permet à l’OM de monter provisoirement sur le podium du championnat, en attendant le résultat du match de dimanche soir entre l’OL et Monaco. Lors de cette rencontre, Ulisses Garcia a confirmé sa montée en puissance dans l’effectif de Bruno Genesio. Titulaire depuis quelques matchs, le latéral gauche suisse commence presque à faire oublier Emerson, blessé à un genou et absent pour plusieurs semaines encore. En tout cas, après ce succès olympien à Auxerre, Garcia a tenu à savourer.

« Enchaîner les matchs, ça me fait beaucoup de bien »