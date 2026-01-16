City envoie 130 millions d'euros au PSG

Avec son style inimitable, sa capacité à être décisif, sa jeunesse et sa progression, Désiré Doué fait saliver Pep Guardiola à Manchester City. Après Rayan Cherki, l'entraineur espagnol rêve de récupérer la pépite du PSG.

Il fait partie des rares joueurs majeurs du PSG à ne pas discuter d’une prolongation de contrat. Signé en 2024 en provenance de Rennes, Désiré Doué fait déjà partie des éléments intouchables du club de la capitale. Avec son contrat allant jusqu’en 2029, Paris est plus que serein. Mais la progression de l’ailier français, désormais international et décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions la saison dernière, a tapé dans l’oeil de Pep Guardiola.

Guardiola craque depuis des années pour Doué

L’entraineur de Manchester City le suit depuis des mois, et s’était même renseigné quand il commençait à se faire connaitre du côté du Stade Rennais, révèle Foot Insider. Cet intérêt n’a pas faibli, bien au contraire, et les Sky Blues, ravis de leur dernier investissement en France en la personne de Rayan Cherki, vont tenter leur chance l’été prochain.

Le PSG n’est absolument pas vendeur pour son attaquant acheté 50 ME en 2024, et dont la valeur serait désormais plus du double selon les dernières révélations des sites spécialisés. Pas de quoi freiner Manchester City, qui compte proposer 130 millions d’euros cet été pour convaincre le PSG de lui laisser son international français, révèle The Mirror.

L’attaque sera faite, mais les chances de voir cette opération aller au bout sont extrêmement minces. A moins d’un énorme clash dans le vestiaire ou avec Luis Enrique, Désiré Doué est très heureux au PSG. Et la réciproque est vraie puisque le club de la capitale adore l’état d’esprit de l’ancien rennais, et souligne sa progression rectiligne la saison dernière. Cette saison, à l’image d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola, il lui est demandé de confirmer les prestations effectuées lors du titre en Ligue des Champions. Une mission que Désiré Doué entend bien remplir sur le long terme à Paris, sans être tenté par une nouvelle aventure ailleurs.