ICONSPORT_277298_0058

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

PSG16 janv. , 8:00
parGuillaume Conte
1
Luis Enrique annoncé du côté du FC Barcelone, le PSG est désormais habitué. Mais le Real Madrid pense à lui pour secouer son vestiaire comme jamais la saison prochaine.
Entraineur déjà emblématique du PSG avec la victoire en Ligue des Champions que toute une ville attendait, Luis Enrique a souvent vu son nom être associé au FC Barcelone. Ancien joueur et entraineur du club catalan, le technicien espagnol a toujours su garder un lien étroit avec la formation blaugrana, et il ne s’en est jamais caché.
Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Luis Enrique aurait repoussé la perspective de signer un contrat très longue durée, dit « contrat à vie ». Cela reste à confirmer mais l’ancien sélectionneur de la Roja n’a jamais évoqué un possible départ de Paris, où il se sent bien et a forcément le vent en poupe après avoir tout raflé la saison dernière.

Luis Enrique apprécie en Espagne, et à Madrid

Si son nom a été associé au FC Barcelone à chaque crise en Catalogne, il est désormais cité du côté du… Real Madrid. C’est le compte SpeedLine, suivi par 400.000 abonnés et qui donne des informations sur le football européen, qui assure que Luis Enrique sera à l’écoute si le poste d’entraîneur de la Maison Blanche lui est proposé cet été. Xabi Alonso a claqué la porte cette semaine et Alvaro Arbeloa a été nommé provisoirement, pour laisser le temps à Florentino Pérez de trouver la perle rare.
Si cette rumeur apparait, ce n’est pas totalement par hasard. Luis Enrique a gagné beaucoup de crédit de l’autre côté des Pyrénées en faisant du PSG une équipe capable de gagner un titre majeur. Et il n’est pas détesté à Madrid, où il a été joueur apprécié pendant cinq saisons, refusant même de signer au FC Barcelone pour rejoindre la capitale en 1991.
L’idée de recruter un entraineur charismatique et plus fort que les stars du vestiaire, titille un Florentino Pérez qui a envie de marquer un grand coup l’été prochain. Surtout en cas de saison blanche. Néanmoins, le Real Madrid a mis son destin sportif entre les pieds de Kylian Mbappé, et on imagine mal les deux hommes, qui ont mal cohabité au PSG, être réunis de manière explosive.
Sans compter que Paris, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a fait de Luis Enrique « le meilleur entraineur du monde », n’envisage pas une seule seconde de pouvoir le laisser partir. A Madrid, Barcelone ou ailleurs.

Lire aussi

Le PSG ouvre brutalement son mercatoLe PSG ouvre brutalement son mercato
PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !PSG : Une vente colossale à 150 ME, l'offre tombe !
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_259184_0189
OGC Nice

Vente de l’OGC Nice, INEOS fait une grande annonce

ICONSPORT_281658_0152
PSG

« L’équilibre économique du club », Dembélé prévenu par le PSG

ICONSPORT_281320_0006
OM

Angers demande à l’OM d’être sérieux

ICONSPORT_282097_0406
OL

L’OL promet un tour de magie au mercato

Fil Info

16 janv. , 9:20
Vente de l’OGC Nice, INEOS fait une grande annonce
16 janv. , 9:00
« L’équilibre économique du club », Dembélé prévenu par le PSG
16 janv. , 8:40
Angers demande à l’OM d’être sérieux
16 janv. , 8:20
L’OL promet un tour de magie au mercato
16 janv. , 7:30
TV : Angers - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
16 janv. , 7:00
TV : Sénégal - Maroc, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
16 janv. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée
16 janv. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Derniers commentaires

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Si Marseille c'était le seul club , vue sont histoire personne en Europe voulait de lui

Rayan Cherki encore dévasté par cette défaite de l’OL

La pire désillusion de ces dernières années sans aucune hésitation, ça à été tellement difficile et cruelle pour nous supporters, mais je compte sur toi mon Rayan pour leurs faire la misère et te venger pour nous tous, même si malheureusement ça n'effacera jamais la déception de ce match de coupe d'Europe, là ou on aurait pu aller au bout peut-être en les ayant tapé, mais quand même, vas-y mon petit, montre leurs c qui le patron aujourd'hui et mettez leurs une bonne raclé inshallah. Allez l’ol 🦁🔴🔵🔥💪 et vive Rayan à city , je kiffe ce club encore plus depuis qu'il est là bas et il leurs fait vraiment du bien, continue et tu gagnera bcp de trophée collectif et individuel inshallah, futur BO. 🤲😍🔥 Fonce gone. 🔴🔵🦁🔥💪

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Être déstabilisé de l'intérieur de la France ou même maintenant de l'extérieur du pays ,le PSG a l'habitude et surtout maintenant il est blindé. Et du reste ,L. Enriqué lui même a répondu à cette question la semaine dernière.

L’OL promet un tour de magie au mercato

Autant en juillet je faisais dans ma culotte mais faut avouer que la direction a fait vraiment du bon job. Je sent bien une petite surprise de Louis Jean. Mais sur le papier avec les retour de nos blessé et certainement 1 ou 2 joueur on n'a une belle équipe !

L'OM dégaine sa première offre pour Himad Abdelli

Et Leogets aussi! lui il sait TOUT mieux que tout le monde....Bref... Certains lyonnais sont et seront toujours indecrottables

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading