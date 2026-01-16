Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Luis Enrique annoncé du côté du FC Barcelone, le PSG est désormais habitué. Mais le Real Madrid pense à lui pour secouer son vestiaire comme jamais la saison prochaine.

Entraineur déjà emblématique du PSG avec la victoire en Ligue des Champions que toute une ville attendait, Luis Enrique a souvent vu son nom être associé au FC Barcelone. Ancien joueur et entraineur du club catalan, le technicien espagnol a toujours su garder un lien étroit avec la formation blaugrana, et il ne s’en est jamais caché.

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Luis Enrique aurait repoussé la perspective de signer un contrat très longue durée, dit « contrat à vie ». Cela reste à confirmer mais l’ancien sélectionneur de la Roja n’a jamais évoqué un possible départ de Paris, où il se sent bien et a forcément le vent en poupe après avoir tout raflé la saison dernière.

Luis Enrique apprécie en Espagne, et à Madrid

Si son nom a été associé au FC Barcelone à chaque crise en Catalogne, il est désormais cité du côté du… Real Madrid . C’est le compte SpeedLine, suivi par 400.000 abonnés et qui donne des informations sur le football européen, qui assure que Luis Enrique sera à l’écoute si le poste d’entraîneur de la Maison Blanche lui est proposé cet été. Xabi Alonso a claqué la porte cette semaine et Alvaro Arbeloa a été nommé provisoirement, pour laisser le temps à Florentino Pérez de trouver la perle rare.

Si cette rumeur apparait, ce n’est pas totalement par hasard. Luis Enrique a gagné beaucoup de crédit de l’autre côté des Pyrénées en faisant du PSG une équipe capable de gagner un titre majeur. Et il n’est pas détesté à Madrid, où il a été joueur apprécié pendant cinq saisons, refusant même de signer au FC Barcelone pour rejoindre la capitale en 1991.

L’idée de recruter un entraineur charismatique et plus fort que les stars du vestiaire, titille un Florentino Pérez qui a envie de marquer un grand coup l’été prochain. Surtout en cas de saison blanche. Néanmoins, le Real Madrid a mis son destin sportif entre les pieds de Kylian Mbappé, et on imagine mal les deux hommes, qui ont mal cohabité au PSG, être réunis de manière explosive.

Sans compter que Paris, dont le président Nasser Al-Khelaïfi a fait de Luis Enrique « le meilleur entraineur du monde », n’envisage pas une seule seconde de pouvoir le laisser partir. A Madrid, Barcelone ou ailleurs.