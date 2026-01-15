ICONSPORT_281630_0016

Enzo Fernandez au PSG, le transfert qui fait hurler

Corentin Facy
Attentif aux opportunités lors de ce mois de janvier, le PSG a coché le nom d’Enzo Fernandez, une piste qui a toutefois plus de chances d’aboutir l’été prochain. Et qui ne manquera pas de faire polémique en France.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix assumé de se renforcer avec parcimonie. Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont rejoint le club de la capitale, qui n’a en revanche pas touché à son attaque ni à son milieu de terrain. L’été prochain risque d’être différent pour le PSG. Luis Campos et Luis Enrique ont conscience qu’ils sont un peu juste en quantité et qu’ils sont limités pour challenger les titulaires, notamment au milieu de terrain. Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves sont indéboulonnables et n’ont pas de réelle concurrence.
Cela doit changer et c’est la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain est très intéressé par Enzo Fernandez. Selon les informations de L’Equipe, le club Bleu et Rouge apprécie beaucoup le profil et le caractère de l’international argentin de 24 ans, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2032. Un possible transfert de Fernandez vers la capitale française a peu de chances d’aboutir cet hiver, même si l’ancien joueur du Benfica Lisbonne se pose des questions après le limogeage d’Enzo Maresca, un entraîneur qu’il appréciait beaucoup.

Le PSG vise du lourd au milieu avec Fernandez 

Un transfert de cette envergure n’a quasiment aucune chance de voir le jour en pleine saison. La piste est en revanche sérieuse pour le mois de juin. Elle risque néanmoins de ne pas faire l’unanimité en France et chez les supporters parisiens comme le souligne le quotidien national. Pour rappel, Enzo Fernandez avait été entendu en train de chanter une musique à connotation raciste avec des références moqueuses aux origines africaines de certains joueurs de l’équipe de France après la finale de la Coupe du monde 2018 remportée par l'Argentine contre les Bleus.

Reste à voir si chez les supporters du PSG, on accepterait d'oublier cet évènement pour accueillir un joueur du niveau d’Enzo Fernandez, artisan majeur du sacre de Chelsea à la Coupe du monde des clubs l’été dernier en finale contre… le PSG. C’est en tout cas un sacré dossier sur lequel se penche Luis Campos alors que la valeur marchande d’Enzo Fernandez est aujourd’hui estimé à 85 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.
